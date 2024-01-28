人民网华沙1月27日电 （记者禹丽敏）2024年“欢乐春节”布达佩斯启动仪式日前在匈牙利布达佩斯中国龙年彩灯展园区举行。中国驻匈牙利大使龚韬、匈文化和创新部部长查克·亚诺什出席仪式并致辞。匈文化和创新部副部长维塔尤斯·艾斯黛尔、公共关系和文化发展副国务秘书文采·马蒂、文化外交副国务秘书乔巴·卡博尔，以及匈外交与对外经济部国际合作事务副国务秘书希戴格·阿提拉等中匈各界嘉宾近200人出席本次活动。

龚韬表示，2024年是中国的龙年，也是中匈建交75周年。目前中匈关系正处于历史最好时期，在两国领导人战略引领下，双方政治互信不断深化，“一带一路”倡议同匈“向东开放”政策深度对接，各领域务实合作成果丰硕，人文交流亮点纷呈，成为不同社会制度、不同历史文化、不同幅员人口国家之间友好交往的典范。今天的“欢乐春节”布达佩斯启动仪式不仅代表着匈牙利中国龙年春节庆祝活动的开始，也将拉开庆祝中匈建交75周年各项活动的序幕。相信新的一年里，中匈人文纽带更加紧密，友好氛围更加浓厚，全面战略伙伴关系迈上新台阶。

查克·亚诺什致辞表示，匈中两国之间相互喜爱与尊重。匈牙利人根源在亚洲，是最像东方的西方人。匈中互相尊重彼此的传统与习惯，对和平有着共同的渴望并都在为此努力。当今世界冲突频繁，匈中的互联互通与对话交流将对整个世界的和谐起到积极作用。

嘉宾致辞结束后，来自中国与匈牙利的艺术家还进行了同台演出，热情洋溢的匈牙利民族舞蹈《卡洛塔赛格》与优美典雅的中国舞蹈《清平调》在同一舞台各美其美，中匈合唱曲目《春风拂水》更是将中匈友好气氛推向了高潮，也为来宾送上了最真挚的新春祝福。

最后，龚韬与查克·亚诺什及现场嘉宾共同点亮了吉祥龙灯，宣布2024年“欢乐春节”布达佩斯系列庆祝活动正式启动。

出席活动的现场嘉宾还参观了布达佩斯龙年彩灯展，种类繁多、色彩绚烂的四川自贡彩灯将现场装扮得光彩夺目、热闹非凡。除了以“吉祥龙”为主题的彩灯之外，灯展中还出现了中国的兵马俑、埃及的狮身人面像以及活泼可爱的大熊猫、大象、北极熊、老虎、火烈鸟、孔雀等象征世界各地文化符号和生物种群的造型彩灯。作为国家级非物质文化遗产，自贡彩灯将传统工艺与现代灯光技术完美融合，为当地民众打造出一座惟妙惟肖的中国彩灯文化百花园。活动现场还特别设计了桃花坞木版年画印制、手作彩灯、写春联、汉服巡游等中国“非遗”和传统文化互动活动，吸引观众驻足体验，沉浸式感受中华优秀传统文化的魅力。

此次活动是匈牙利2024年“欢乐春节”品牌系列的首场文化活动，后续还将推出“闽南风情”文艺汇演、唐人街新春庙会等多场活动，与匈牙利民众共享中国新春佳节。

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