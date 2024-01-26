非洲驻华使节和其他参观者一起倾听对文物的解说。人民网记者 万宇摄

人民网北京1月25日电 （记者万宇、李琰）25日下午，十多位来自非洲国家的驻华使节、非洲联盟驻华代表和非洲学者代表来到中国历史研究院，参观中国考古博物馆，并出席“立足优秀传统文化，深化中非文明互鉴”座谈会，畅谈参观所思所想，共话中非文明互鉴。

圣多美和普林西比驻华大使多明戈斯表示，此次参观令人印象深刻，使节们进一步加深了对中国悠久历史和文明的了解，这有助于促进非洲和中国的相互理解和相互尊重。她说：“在参观时，我看到许多家长带着孩子在仔细观看文物，这显示出中国对教育的重视。教育不仅仅是在学校课堂上的学习，还应该让孩子们在这种参观中了解真实、具体的历史，获取更多课本之外的信息，他们与社会的连接也会更加深入。这些值得我们思考和借鉴。”

“今天的非中关系深深根植于历史之中。”非盟驻华代表拉赫曼塔拉·奥斯曼说，他以苏丹和中国的交往历史为例，强调非洲国家有很多考古发现都说明了双方在历史上的密切交流。

索马里驻华大使阿瓦莱·库拉内说，非洲和中国都以其独特的贡献对于塑造当今世界发挥了重要作用，从中国古代的发明创造、古埃及的建筑奇迹到非洲社会的文化多样性，都体现了人类智慧在历史长河中展现的耀眼光芒。

埃及驻华大使阿西姆·哈奈菲认为，非洲和中国都拥有悠久历史和文明，在发展的道路上有相似的经历，也有共同拼搏、艰苦奋斗的精神。他希望埃中两国进一步深化人文交流，增进相知相交，推动双边、多边关系不断提升。

中国社会科学院院长高翔表示，中华文明与非洲文明同为世界文明百花园中绽放出的绚丽花朵，两者具有高度的相似性与契合性。中国和非洲是现代化道路上的同行者，中非两大文明的价值共识将为新时代中非合作共赢夯实基础，推动构建高水平中非命运共同体。

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