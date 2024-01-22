人民网科托努1月22日电 （记者黄培昭）距离西非小国贝宁经济首都科托努海滨大道不远，有一个僻静优美的小街，在当地颇富盛名的阳光酒店就坐落于此。由华油集团阳光国际创办的这家酒店，既是为“一带一路”建设者提供良好精致服务的后盾，又是传播中国文化的平台，还为不少当地人创造了难得的工作岗位，给贝宁人民带来实实在在的好处。

“我叫特雷克，老师给我取的中文名字鲁杰，我在这里实习已经一个多月了，我的口语水平提高了很多，还可以拿到很不错的补贴。真是太好了！”来自科托努的小伙子自豪地告诉人民网记者。

鲁杰是贝宁最大公立高校阿波美卡拉维大学孔子学院三年级的学生，他利用课余时间和节假日到阳光酒店实习，既锻炼了口语，又赚到了钱，可谓一举两得。“通过实习，尤其是通过实地接触和了解中国人，我更加喜爱中文和中国文化了，希望能有更多类似这样的好平台。”

阳光国际隶属于中国华油集团公司，2008年2月正式注册成立。经过多年的发展，公司规模逐步壮大、综合实力稳步增强、行业影响力不断攀升。

人民网记者在采访中了解到，如今，阳光国际业务规模已发展到39个国家，现有49个子（分）公司，经营管理和服务项目305个，中外员工约4000人。贝宁项目部目前雇佣本地员工70人，随着尼贝管道二期贝宁境内第七、八、九号站的运营，将雇佣本地人员150余人。

贝宁项目当地负责人在接受记者采访时介绍说，项目与当地的多家餐饮学校和技工学校达成企业与学校之间的合作协议，阳光科托努餐厅作为培训基地培养当地厨师、帮厨和技工，当地人才培养成熟后，阳光国际贝宁项目部雇佣其中的优秀员工。既显著提高了当地雇员的质量，又培养了当地人才，增加了当地就业，实现了企业、学校与个人的多赢。

同时，贝宁项目部还注重关爱当地雇员，培训当地员工专业技能，每个月实现三次“练”和一次“考评”，考评优异的当地雇员有食用油、大米、面粉等实物奖励。“三练一考”工作激发了当地雇员的热情和积极性，提高了培训的效果，强化了专业能力和服务水平。据了解，这里雇员的收入是当地人的好多倍，他们的家庭生活得到了极大的改善。为此，全体雇员特意集体联名写信，对阳光国际给他们带来看得见摸得着的巨大福祉表示感谢。

华油阳光国际是中石油海外一支坚强的应急力量，拥有多次海外紧急救援经验，伤员国际航班转运经验。例如，疫情期间，阳光国际组织了海外7个转运中心，组织包机大概40多次，提供一站式服务（检疫+住宿+通关），服务8000多人次，中石油内外均有。

中国华油集团执行董事、党委书记赵厚川强调，项目要重点服务国家重大战略需要。这是华油集团的使命责任。国家有召唤，作为国资央企，华油集团必须拉得出、顶得上、打得赢。必须心怀“国之大者”，善于把业务工作融入党和国家事业大局，努力成为最可信赖的依靠力量。

管中窥豹，阳光国际贝宁项目部与当地社会和当地人民的深度融合，体现着华油集团国际业务按照“深耕非洲”的发展布局，坚持专业化、市场化、国际化、一体化的发展方向，坚定不移朝着“努力成为服务集团公司国际化战略、实现华油集团国际化经营主力军”的目标阔步前行，让“阳光之花”更多地绽放在“一带一路”的阳光大道上。

(责编：王禹蘅、常红)