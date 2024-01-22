颜亮 熊茂伶

新华社华盛顿1月21日电（记者颜亮 熊茂伶）美国佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯21日宣布退出总统竞选并将支持前总统特朗普参选。

德桑蒂斯当天通过社交媒体发表讲话说，目前“看不到胜选的清晰路径”，大多数共和党初选选民“希望再给特朗普一次机会”。

德桑蒂斯15日在艾奥瓦州共和党首场初选中得票率约为21%，落后特朗普约30个百分点。排名第三的美国前常驻联合国代表妮基·黑利落后德桑蒂斯约2个百分点。

美国有线电视新闻网21日早些时候公布的民调显示，特朗普预计在23日新罕布什尔州共和党第二场初选中的支持率为50%，黑利的支持率为39%，德桑蒂斯以6%的支持率远远落后。

德桑蒂斯退选后，黑利成为共和党内唯一可能对特朗普构成挑战的竞选人。此前，在艾奥瓦州初选中得票率排名第四的印度裔企业家维韦克·拉马斯瓦米和排名第六的阿肯色州前州长阿萨·哈钦森已先后宣布退选。

初选是美国总统选举的第一阶段，民主、共和两党竞选人在此期间争夺各自党派总统候选人提名。初选结束后，两党将各自举行全国代表大会正式提名总统和副总统候选人。今年美国大选投票日为11月5日。

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