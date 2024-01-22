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以总理拒绝结束冲突换取被扣押人员获释

2024年01月22日08:53 | 来源：新华网
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　　新华社耶路撒冷1月21日电（记者王卓伦 张天朗）以色列总理内塔尼亚胡21日晚发表视频声明说，他“完全拒绝”巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）用释放被扣押人员为条件换取结束本轮巴以冲突的要求。

　　内塔尼亚胡说，哈马斯用释放加沙地带被扣押人员为条件，要求结束冲突、以军撤出加沙地带以及哈马斯继续存在。如果以方同意这些要求，将无法确保以色列公民的安全。

　　内塔尼亚胡说，以方致力于让被扣押在加沙地带的所有人员获释，军事压力是实现这一目标的必要条件。只有以色列实现“彻底胜利”，才能确保消灭哈马斯并使被扣押人员返回家中。

　　内塔尼亚胡说，加沙地带必须实现非军事化，并置于以色列的“全面安全控制之下”。他在“以色列对约旦河以西所有领土的全面安全控制方面”不会做出妥协。

　　巴勒斯坦加沙地带卫生部门21日说，去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，加沙地带共有超过2.5万名巴勒斯坦人在冲突中死亡。以色列方面说，冲突造成1300多名以色列人死亡，目前仍有100多人被扣押在加沙地带。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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