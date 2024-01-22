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专访｜推动国际秩序更加公平合理——访乌干达外长奥东戈

2024年01月22日08:51 | 来源：新华网
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1月15日，乌干达外长奥东戈在坎帕拉举行的不结盟运动第19次峰会高级别官员会议期间接受新华社记者专访。新华社发（阿佳拉·纳瓦达摄）

1月15日，乌干达外长奥东戈在坎帕拉举行的不结盟运动第19次峰会高级别官员会议期间接受新华社记者专访。新华社发（阿佳拉·纳瓦达摄）

　　新华社坎帕拉1月21日电　专访｜推动国际秩序更加公平合理——访乌干达外长奥东戈

　　新华社记者聂祖国 闫然

　　“面对当今更加紧张的国际局势，全球南方国家应积极推动国际秩序朝着更加公平合理的方向发展。”乌干达外长奥东戈近日在乌首都坎帕拉举行的不结盟运动第19次峰会高级别官员会议期间接受新华社记者专访时说。

　　他说，世界面临复杂挑战，这也给不结盟运动带来新机遇，全球南方国家应团结起来，在利益攸关议题上积极表达自身主张和立场，不应让其他国家越俎代庖。“当今世界充斥着不公平，更加合理有效的全球治理体系仍是我们的追求。”

　　奥东戈说：“去殖民化可能已不再是当今世界的首要议题，但其中蕴含的公平正义理念永不过时。”在不结盟运动成立之初，刚刚摆脱殖民统治的不结盟运动成员国认识到，在冷战时期不应加入任何单一政治集团。

　　本次峰会的主题是“深化合作，共享全球繁荣”，乌干达在本次峰会正式接替阿塞拜疆成为不结盟运动轮值主席国。奥东戈表示，乌干达将在3年主席国任期内继续推动全球南方国家间的团结合作。

　　“全球治理体系正在重构，不结盟运动必须坚定发声。”奥东戈说，全球治理体系过去由西方主导，而如今，新的治理体系正在建构中并且已被证实行之有效。

　　他表示，一些发达国家继续推行单边主义之际，全球南方国家必须团结起来，践行多边主义。

　　不结盟运动成立于1961年，有121个成员国，是全球南方国家协商与合作的重要平台。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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