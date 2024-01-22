新华社亚的斯亚贝巴1月20日电 通讯｜“学生们学起来也更快了”——本土教师培训助力埃塞中文教学

新华社记者刘方强

为期4天的2024年度埃塞俄比亚本土中文教师培训20日在亚的斯亚贝巴大学（亚大）孔子学院落下帷幕。培训由亚大孔子学院与奥罗米亚州教育局联合举办，来自奥罗米亚州8所寄宿中学的10名本土中文教师接受培训，内容包括中文基础知识、教学技能、教案设计、教学实操等。

奥罗米亚州教育局寄宿中学发展处处长赛尤姆说，中文教学在该州中学非常受欢迎。近年来，已有超过1200名学生选择学习中文。本土教师是该州中文教学的主要师资力量，开展本土中文教师培训对提升中文课程的教学质量有重要作用。

穆萨是参加本次培训的教师之一。他曾在大连大学学习中文，后回国从事中文教学。过去两年，有250多名中学生参加了他的中文课程。

“我开始学中文时，由于语言障碍，与中国老师沟通不畅，互动很少，起步很难。”穆萨对记者说：“现在学生可以跟着本土教师、借助本地语言来学习中文，这使得教学过程变得简单，学生们学起来也更快了。”

穆萨说，他现在的学生仅用1个月就能完成汉语拼音学习。

“本土中文教师既掌握埃塞本国的语言和文化，又对中国文化和中文有一定了解，其中文课程对学生有吸引力，且教学效果突出。”赛尤姆说：“他们为两国语言和文化的交流架起桥梁。”

近年来，中埃塞双边关系不断加深，越来越多当地人开始对中文产生兴趣，尤其是埃塞年轻人。为满足本土社会需求，亚大孔子学院通过开发本土中文课程大纲和教材、定期开展本土师资培训等，积极推动埃塞中文教学的本土化发展。

“我们希望本土中文教师在中文流利程度和教学方法上能取得进步。”亚大孔子学院院长高莉莉说。

埃塞本土中文教学已初见成效。比如，在奥罗米亚州安博寄宿学校，近两年有286名学生参加了教师格塔丘开设的中文课程，其中282名学生通过汉语水平一级或二级考试，这让他很骄傲。

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