新华社坎帕拉1月21日电（记者聂祖国）1月19日至20日，习近平主席特别代表、中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中出席在乌干达坎帕拉举行的不结盟运动第19次峰会并发表致辞。

刘国中表示，不结盟运动在亚非拉民族解放运动的高潮中诞生，有力推动和促进了世界和平与人类进步事业。不结盟运动要继续坚持独立自主、反对强权的独特风骨，发扬求同存异、和平共处的精神内核，勇担团结自强、共谋发展的共同使命，倡导平等相待、公平正义的价值追求。

刘国中强调，中国永远是发展中国家一员，愿同广大不结盟运动国家一道，以构建人类命运共同体为指引，推动落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，高质量共建“一带一路”，践行全人类共同价值，倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，推动世界走向和平、安全、繁荣、进步的光明前景。

来自100余个国家的国家元首、政府首脑或高级别代表以及国际组织负责人出席峰会。不结盟运动主席国乌干达总统穆塞韦尼、南非和斯里兰卡等国元首、联合国大会主席、联合国秘书长等致辞，就当前国际形势和加强不结盟运动作用发表意见。中方的致辞受到各国代表积极肯定和广泛赞赏。

1月20日中午，刘国中应邀出席穆塞韦尼总统举行的尼雷尔基金会发展问题午餐研讨会并致辞。

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