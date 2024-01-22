新华社北京1月21日电 美国中央司令部20日说，美军当天摧毁了也门境内胡塞武装的一个反舰导弹发射器。这是美军过去一周来第五次对胡塞武装“准备发动袭击”的导弹系统下手。

美国中央司令部在社交媒体平台X上说，当地时间凌晨4时左右，美军对也门境内一个以亚丁湾为目标的反舰导弹发射器进行空中打击。由于对红海商船和美军舰艇“构成威胁”，美方“出于自卫”实施先发制人式打击。

几个小时前，即19日晚，美军以同样理由对也门胡塞武装的3个反舰导弹发射器实施空袭。美联社援引不愿公开姓名的美国官员的话报道，美军多架F/A-18战斗机从“德怀特·D·艾森豪威尔”号航空母舰起飞，摧毁了胡塞武装的3个反舰导弹发射器。

这张1月18日的视频截图显示，也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚发表声明。新华社发

美国总统约瑟夫·拜登18日承认，美军连日来的空袭没能阻止胡塞武装在红海水域的行动。尽管如此，美军不会停止空袭。

18日，胡塞武装向一艘在亚丁湾航行的美国油轮发射导弹。胡塞武装称，导弹击中该油轮。美方则说导弹落在油轮附近水域，并未造成人员伤亡或船只受损。

就眼下红海局势，沙特阿拉伯外交大臣费萨尔·本·法尔汉·阿勒沙特深表担忧。他告诉美国有线电视新闻网，胡塞武装袭击红海船只和美军空袭可能使红海局势失控，加剧地区冲突。

费萨尔在这段定于21日播出的采访中说：“当然，我们非常担忧。整个地区处在一个非常艰难和危险的时期。因此我们呼吁（红海）局势降级。”

2023年10月20日，在也门首都萨那，人们参加声援巴勒斯坦的游行。新华社发（穆罕默德·穆罕默德摄）

去年10月7日新一轮巴以冲突爆发后，胡塞武装开始在红海水域袭击关联以色列的船只，以示对巴勒斯坦的支持。本月12日起，美国、英国对胡塞武装目标发动多轮空袭，造成多人死伤。胡塞武装则向红海水域的美国军舰和货船发射导弹。

美国政府17日宣布把胡塞武装重新列为“特别认定全球恐怖分子”实体，以切断胡塞武装所获资金。胡塞武装同日发表声明说，美国的这一决定完全出于政治目的，对胡塞武装“没有实质影响”。

胡塞武装是也门反政府组织，2014年占领首都萨那，后夺取也门大片地区。沙特领导的多国联军2015年对胡塞武装发起军事行动。2018年，也门政府和胡塞武装在联合国斡旋下就多项重要议题达成一致，但停火协议未能持续。去年4月，在阿曼方面斡旋下，沙特代表在萨那与胡塞武装高层会面。去年9月中旬，胡塞武装代表团访问沙特首都利雅得。然而，受本轮巴以冲突影响，也门和平进程遇阻。（王宏彬）

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