新华社北京1月21日电 多国政府、政党团体、国际组织近日以发表声明、公报等形式持续发声，强调坚持一个中国原则的立场从未改变。

东盟秘书长高金洪表示，东盟尊重、支持一个中国原则，这是其一直坚持的立场。东盟此前曾多次表达上述立场。

马来西亚外交部表示，马来西亚一贯并将继续坚持一个中国政策，这是两国牢固伙伴关系的基础。

阿拉伯议会重申支持一个中国原则，反对“台独”，反对干涉中国内政，支持中国维护主权和领土完整的正当权利，强调近期台湾地区选举不会影响阿方坚持一个中国立场。一个中国原则深植阿方对外政策中，阿拉伯议会始终坚定恪守这一立场。

贝宁外长巴卡里表示，贝宁政府始终坚持一个中国原则，支持不干涉内政原则，坚定支持中国为维护地区和平稳定所作努力。

马拉维外长滕博表示，马拉维政府重申恪守一个中国原则，反对干涉中国内政。

科特迪瓦总统瓦塔拉表示，科特迪瓦在台湾问题上的立场清晰明确，那就是世界上只有一个中国，台湾是中国一部分。科方将继续恪守一个中国原则。

安哥拉外长办公室主任米格尔表示，一个中国原则是安中关系的基石。安方坚定奉行一个中国原则，反对一切“台独”分裂活动，反对外部势力干涉中国内政，支持中国人民争取国家统一正义事业。

斯威士兰最大反对党人民联合民主运动强调，在“一国两制”框架外的台湾地区选举不符合全体中国人民的利益，民进党是一个分裂主义政党，危害全球稳定和台湾未来，人民联合民主运动谴责斯政府与中国一省保持所谓“邦交”，赞赏瑙鲁政府与台湾当局“断交”的正确选择。

爱尔兰总理瓦拉德卡表示，爱政府一贯恪守一个中国原则，希望中国早日实现和平统一。

巴巴多斯外交和外贸部部长西蒙兹表示，巴中建交以来，巴方始终坚持国际社会普遍公认的一个中国原则，即世界上只有一个中国，巴巴多斯只承认中华人民共和国政府并与之保持外交关系，台湾是中国一部分。巴政府明确坚持一个中国原则，相信中国终将统一。

墨西哥众议院墨中议会友好小组主席、联邦众议员、执政党国家复兴运动前主席波列文斯基表示，世界上只有一个中国，一个中国原则得到了联合国的确认，得到绝大多数国家支持。台湾不是国家，而是中国领土的一部分。

塞浦路斯、哥斯达黎加、多米尼加、格林纳达等国以及玻利维亚-中国友好协会也通过不同形式表示，将继续坚持一个中国原则。

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