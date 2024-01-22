人民网米兰1月21日电 （记者谢亚宏、颜欢）1月21日，由清华大学联合米兰理工大学举办的中欧跨文化传播论坛在意大利米兰举办。论坛以“中欧跨文化传播：议题、共识与愿景”为主题，清华大学校长李路明、意中友协主席玛丽亚·罗莎·阿佐利娜及来自意大利、法国、德国、西班牙等欧洲多国专家学者参加论坛。

与会嘉宾合影。高昶摄

清华大学校长李路明在致辞中表示，今年是中意全面战略伙伴关系建立20周年，也是两国友谊使者马可·波罗逝世700周年。当下，中欧文化交流具有极其重要的意义。我们应该充分利用交流的机会，积极寻找新的合作领域，探索创新交流模式，建立起相互尊重、合作共赢的关系，更好面对当前全球化和当代挑战。清华和意大利已有很长的合作历史，此次论坛致力于加强中欧间相关学术和文化交流，推动交流对话、促进民心相通，为推动中意合作、共享未来提供文化能量。

意中友协主席玛丽亚·罗莎·阿佐利娜认为，加强中欧文化交流有利于双方开展务实合作。清华大学和米兰理工大学是来自中国和欧洲两所顶级学府，多年来在教育、文化、科学研究等多领域开展了亲密合作，为中欧共同创新、共同发展做出了贡献。

清华大学新闻与传播学院院长周庆安表示，世界正处在重要的社会和媒体变革期，因此新闻从业者讲故事的能力尤其重要，构成了中欧沟通的重要部分。700多年前，马可·波罗就向世界讲述了在中国的所见所闻；如今的中国有更多可以向外界传达的故事。论坛希望打造这样一个空间，让中欧更深刻地了解对方不同的生活方式和历史。

据了解，该论坛是“清华大学米兰学术周”系列活动之一，旨在更好的推动中欧之间的人文交流对话。随后，来自中国和欧洲的知名专家学者和业界专业人士，以“中欧文化传播的历史与发展”“中欧文化传播的多学科对话”两个主题，从多个视角分享对中欧跨文化沟通的研究和见解。

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