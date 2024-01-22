1月19日，与会代表在乌干达首都坎帕拉出席不结盟运动第19次峰会。 新华社发（阿佳拉·纳瓦达摄）

新华社坎帕拉1月21日电（记者 聂祖国）不结盟运动第19次峰会20日在乌干达首都坎帕拉闭幕。峰会通过成果性文件《坎帕拉宣言》，呼吁坚持多边主义、加强不结盟运动在国际事务中的影响力，努力构建一个和平、公正和繁荣的世界。

《坎帕拉宣言》重申1955年万隆会议和1961年不结盟运动创立时确立的若干原则，强调要继续加强南南、南北合作，全面尊重国际法和国际共识原则，共同应对发展中国家在推动经济发展和社会进步方面面临的威胁和挑战。

这是1月19日在乌干达首都坎帕拉拍摄的不结盟运动第19次峰会开幕式现场。 新华社发（阿佳拉·纳瓦达摄）

《坎帕拉宣言》强烈谴责以色列对加沙地带的军事行动，以及对巴勒斯坦平民、民用设施不加区分地攻击等，呼吁立即实施持久的人道主义停火。

不结盟运动第19次峰会19日至20日在坎帕拉举行，主题是“深化合作，共享全球繁荣”，来自100余个国家的国家元首、政府首脑或高级别代表以及国际组织负责人出席峰会。

1月19日，乌干达总统穆塞韦尼在坎帕拉举行的不结盟运动第19次峰会开幕式上讲话。 新华社发（阿佳拉·纳瓦达摄）

不结盟运动于1961年成立，是全球南方国家协商与合作的重要平台。目前，该组织有121个成员国。

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