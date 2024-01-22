新华社坎帕拉1月21日电 综述｜不结盟运动峰会发出全球南方团结声音

新华社记者聂祖国

不结盟运动第19次峰会日前在乌干达首都坎帕拉闭幕。作为全球南方国家协商合作的重要平台，不结盟运动通过了《坎帕拉宣言》，针对国际社会关切的问题和当今世界面临的挑战发出团结一致的声音。

1月20日，联合国秘书长古特雷斯在乌干达首都坎帕拉举行的不结盟运动第19次峰会闭幕式上发言。新华社发（阿佳拉·纳瓦达摄）

《宣言》重申1955年万隆会议和1961年不结盟运动创立时确立的若干原则，强调要继续加强南南、南北合作，进一步维护、促进多边主义，全面尊重国际法和国际共识原则，呼吁各国避免对他国主权的侵犯行为，共同应对发展中国家在推动经济发展和社会进步方面面临的威胁和挑战。

在19日举行的峰会开幕式上，乌干达正式接替阿塞拜疆成为该组织新一任轮值主席国。乌干达总统穆塞韦尼随后回顾了万隆会议，表示不结盟运动将秉承初创时的独立精神，拒绝接受一些发达国家对其他独立国家的胁迫、指手画脚和单边主义行径。

“我们的立场是，全世界应该集中精力解决人类共同挑战：通过贸易实现繁荣，通过科学和技术进步来解决问题，关注环境、打击犯罪和恐怖主义。如果我们行事得当，我们的未来将是光明的。”穆塞韦尼说。

阿塞拜疆外长巴伊拉莫夫表示，此次峰会召开正值全球治理体系面临严峻挑战之时，不结盟运动成员国应保持团结，共同应对挑战。

《宣言》强调，在当前国际形势动荡、尤其是在地缘政治局势紧张的情况下，不结盟运动应发挥更大作用。同时，《宣言》强烈谴责以色列对加沙地带的军事行动、对巴勒斯坦平民及民用目标的无差别攻击，呼吁立即实施人道主义停火。

1月20日，与会代表出席在乌干达首都坎帕拉举行的不结盟运动第19次峰会闭幕式。新华社发（阿佳拉·纳瓦达摄）

联合国秘书长古特雷斯在20日的闭幕式上再次呼吁加沙地带立即实施人道主义停火，即刻无条件释放所有被扣押人员，并强调两国方案对解决巴以冲突的重要性。

峰会期间，多国代表呼吁不结盟运动成员国在国际事务中加强团结协作，维护多边主义和全球南方国家的共同利益。《宣言》也强调要强化联合国作为主要多边组织的能力，使其有效落实《联合国宪章》所规定的宗旨和原则，成为更民主、包容、公正和更具代表性的机构。《宣言》还强调加快联合国安理会改革的必要性。

穆塞韦尼呼吁，不结盟运动应该在国际事务中发挥更大影响力，尤其是在联合国将在今年9月举办的未来峰会上，不结盟运动成员国应加强协作，确定有利于发展中国家的优先事项。

古巴国家副主席萨尔瓦多·梅萨表示，不结盟运动一直是世界上许多正义事业的支持者，包括反对殖民主义、新殖民主义、法西斯主义、种族主义和战争，并且抵制对成员国实施的不公平制裁和单边强制措施。

包括中国在内的100余个国家的国家元首、政府首脑或高级别代表和国际组织负责人参加了这次峰会。

不结盟运动于1961年成立，目前有121个成员国，中国于1992年正式成为不结盟运动观察员国。

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