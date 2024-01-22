新华社耶路撒冷1月21日电（记者王卓伦 吕迎旭）以色列政府新闻办公室21日发表声明说，以安全内阁当天批准关于冻结巴勒斯坦民族权力机构向加沙地带转移资金的计划纲要，相关资金将由第三方保管。

声明说，这一计划纲要由以色列总理、财政部长和战略事务部长制定，美国保障落实。美国和挪威“尊重”以色列关于“指示”巴民族权力机构停止向加沙地带转移资金的计划，以方截留的相关资金不会转至巴民族权力机构，而是由第三方保管。

声明说，除非得到以财政部长批准，否则任何情况下都禁止相关方转移相关资金。一旦出现任何违反协议的行为，以财政部长将立即冻结所有巴勒斯坦的相关资金支付。

新华社记者当天与以色列政府新闻办公室确认，以方截留的相关资金将由第三方挪威保管。

根据巴以双方1994年签订的《巴黎经济议定书》，以色列负责对运往巴勒斯坦的物品征收关税，并对在以色列工作的巴勒斯坦人征收个人所得税，定期将税款移交给巴方。作为一种向巴方施压的手段，以色列先前数次“断供”。

巴勒斯坦加沙地带实际由巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）控制，巴民族权力机构每年将约30%的预算用于加沙地带医疗和社会救助项目、支付电费和公务员薪资等。新一轮巴以冲突去年10月7日爆发后，以色列于去年11月宣布截留巴民族权力机构原定拨给加沙地带的资金。

巴勒斯坦加沙地带卫生部门21日说，新一轮巴以冲突爆发以来，加沙地带共有超过2.5万名巴勒斯坦人在冲突中死亡。以色列方面说，冲突造成1300多名以色列人死亡。

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