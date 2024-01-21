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王毅同牙买加外长约翰逊-史密斯会谈

2024年01月21日21:48 | 来源：新华网
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　　新华社金斯顿1月21日电（记者 赵凯）当地时间1月20日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在金斯顿同牙买加外长约翰逊-史密斯举行会谈。

　　约翰逊-史密斯表示，很高兴在中方援建的外交部大楼接待中国外长。牙买加是最早支持一个中国原则的英语加勒比国家，历届牙买加政府始终恪守这一立场，我们为此深感自豪，将继续毫不动摇奉行一个中国政策。牙中政治互信牢固、理念高度契合、合作互利共赢，人文交流活跃，两国战略伙伴关系成果丰硕。感谢中方为牙经济发展和民生改善提供宝贵支持，为牙买加成功抗疫雪中送炭。牙买加正借鉴中方治国理政经验，加强经济发展规划，努力消除贫困，期待扩大双方基础设施、经贸、农业、教育、科技等合作，发展强劲的牙中战略伙伴关系。

　　王毅说，中牙地理上相距遥远，但友好交往有着悠久历史，首批中国侨民抵牙已170年。牙买加是首批同新中国建交的加勒比国家，也是首个同中国建立战略伙伴关系的加勒比国家。中方赞赏牙方作出正确决断，坚持对华友好，坚定支持中方维护核心利益。战略伙伴就是要相互信任、相互支持。中牙彼此尊重、平等相待，双边关系实现历史性跨越，友好合作取得丰硕成果，为两国人民带来实实在在好处。历史已经并将继续证明，中牙友好符合两国根本和长远利益。我们愿继续支持牙加快国家发展振兴，不断谱写中牙友好新篇章，见证中牙互利合作新成就。

　　王毅表示，中国坚持走和平发展道路，践行真正的多边主义，推动政治解决热点问题，是和平安全记录最好的大国。这个世界缺乏公平，充满不公，中国将永远站在公道正义一边，站在广大发展中国家特别是中小国家一边。我们支持加勒比国家联合自强、推进一体化建设，愿共同推进落实习近平主席提出的系列重要全球倡议，推动相互尊重、平等互利、共同发展的中加全面合作伙伴关系迈上新台阶。

　　约翰逊-史密斯表示，牙买加完全赞同和平外交理念，高度赞赏中国大国作用，支持并将积极参与中方系列全球倡议，愿推动加勒比国家同中国关系取得更多成果。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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