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通讯｜“深耕中国市场前景大好”——澳大利亚乳制品行业期待更好开拓中国市场

2024年01月21日15:03 | 来源：新华网
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　　新华社澳大利亚墨尔本1月21日电　通讯｜“深耕中国市场前景大好”——澳大利亚乳制品行业期待更好开拓中国市场

　　新华社记者张淑惠 归清

　　盛夏的蓝天白云下，一群群奶牛在开阔的绿色牧场里悠然吃草——这里是澳大利亚维多利亚州南吉普斯兰郡斯塔利牧场。

　　“牧场有700头奶牛，一天大概能生产鲜奶超过1.7万升。”牧场主克林特·斯塔利日前对新华社记者说，今年预计会有好收成。

　　斯塔利是南吉普斯兰地区众多牧场主之一。南吉普斯兰郡位于墨尔本东南大约160公里处，这里拥有维州10%的奶牛牧场，全年阳光充沛，空气清新，水土肥美。该地区3万多人口，奶牛数量则是人口的七倍。

　　南吉普斯兰郡议会主管经济和投资事务的官员克里斯蒂安·斯特凡尼告诉记者，乳制品产业是当地最重要的产业之一，而中国是南吉普斯兰郡最大乳制品出口市场，澳大利亚企业在中国市场的发展对当地意义重大。

　　“中国经济基础稳固，消费市场健康。我相信，企业深耕中国市场前景大好。”澳大利亚乳制品企业维爱佳澳洲乳业公司首席执行官约恩·麦克诺特对记者说。

　　维爱佳澳洲乳业公司是南吉普斯兰郡的支柱企业，拥有超过百年的历史，该公司已深耕中国市场十多年。近年来，该公司对华出口持续增长，中国已经成为公司最大的出口目的地市场，占其乳制品出口的八成。从2018年开始，维爱佳每年都会参加中国国际进口博览会，有力推动了公司对华贸易增长。

　　麦克诺特表示，世界经济复苏还存在一定不确定性，但公司对中国经济发展前景非常有信心，将进一步调整产品结构，以更好地开拓中国市场。“进博会是一个非常重要的平台，既有助于行业内人士交流合作，也能让消费者更直观地了解产品。2024年，我们肯定会继续报名参加进博会。”

　　记者了解到，南吉普斯兰郡乳制品产业链较为完善。在这里，奶牛出生后会佩戴安装有芯片的耳卡，以实现对奶牛产奶量、身体状况等数据的智能跟踪和监控。

　　斯特凡尼表示，希望越来越多的中国游客来南吉普斯兰郡旅游，亲身感受这里独特的牧场文化和优美风景，同时加深对当地乳制品的了解。“我希望，当人们提到南吉普斯兰郡，就能想到这里生产的优质乳制品，这将让我们感到自豪。”

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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