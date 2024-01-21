新华社德黑兰1月20日电（记者沙达提）据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，伊朗总统莱希20日谴责以色列对叙利亚首都大马士革的“侵略性”袭击，并誓言伊朗将对以色列这种“恐怖主义和犯罪行为”作出回应，不会对此坐视不管。

莱希指出，以美国为首的霸权国家是这种罪行的促成者，因为它们继续向以色列政权提供支持。这次袭击将成为所有声称自己是人权倡导者的政府的又一个污点，因为它侵犯了叙利亚领空，践踏了人权和国际法。

据伊朗迈赫尔通讯社报道，在20日以色列对大马士革的袭击中，4名伊朗高级军事顾问身亡。报道援引伊朗伊斯兰革命卫队发表的声明说，遇难的4名军事顾问中包括伊朗伊斯兰革命卫队在叙情报机构负责人及其副手。同时，还有多名叙利亚军方人士在袭击中身亡。

伊朗外交部20日发表声明强烈谴责以色列对大马士革的侵略性袭击，称德黑兰保留采取同样行动的权利。

声明说，伊朗外交部发言人纳赛尔·卡纳尼表示，应叙利亚政府正式邀请访叙的伊朗军事顾问近年来在帮助叙利亚政府、军队和人民打击恐怖主义、恢复国家和平、稳定和持久安全方面发挥了重要作用。他强调，伊朗保留在适当的时间和地点以同样的方式回应以色列“有组织的恐怖主义行径”的权利，并通过政治、法律和国际渠道追究这些侵略和犯罪行为。

叙利亚内战爆发以来，以军多次以打击伊朗军事设施为由空袭叙境内目标。叙利亚和伊朗政府均否认伊朗在叙境内有驻军，表示伊方只是应叙政府邀请派出军事顾问。

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