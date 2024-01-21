新华社耶路撒冷1月20日电（记者吕迎旭 王卓伦）以色列总理内塔尼亚胡20日表示，并未向美方作出同意建立巴勒斯坦国的承诺。

以总理办公室当天发布声明，否认内塔尼亚胡曾向美国总统拜登承诺存在建立巴勒斯坦国的可能性。声明说，在与拜登的通话中，内塔尼亚胡重申了他的一贯立场，即消灭巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）后，以方必须保持对加沙地带的全面安全控制，以确保加沙地带不再对以色列构成威胁。

内塔尼亚胡20日还在社交媒体发文指出，以方将对巴勒斯坦约旦河西岸实施“安全控制”，“对此我不会妥协”。

美国政府19日发布声明说，拜登当天与内塔尼亚胡通话，双方讨论了在保证以色列安全的情况下实施“两国方案”。

国际社会普遍认为，解决巴勒斯坦问题的唯一出路在于落实“两国方案”，即建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、享有完全主权、独立的巴勒斯坦国，从根本上实现巴勒斯坦和以色列和平共存。

去年10月7日，哈马斯突袭以色列，巴以爆发新一轮冲突。截至目前，共有约2.4万加沙地带巴勒斯坦人在冲突中死亡。以色列方面称，冲突共造成1300多名以色列人死亡。

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