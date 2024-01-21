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综合消息｜国际社会重申一个中国原则不容歪曲挑衅

2024年01月21日10:45 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月21日电　国际社会近日持续发声，重申一个中国原则不容歪曲挑衅，支持中国维护国家主权和领土完整的努力。

　　印度尼西亚外交部发言人表示，印尼政府一贯恪守一个中国政策。

　　新加坡总统尚达曼表示，新方坚持一个中国原则，坚决反对任何“台独”言行。新方在台湾问题上的立场没有任何变化。

　　阿富汗临时政府外交部发言人表示，阿临时政府坚持一个中国原则，认为任何干涉中国内政的行为都具有挑衅性，不利于地区和平与稳定。

　　阿尔及利亚总统特本和总理阿尔巴维一致表示，台湾问题纯属中国内政，阿尔及利亚始终坚定恪守一个中国原则，重申台湾是中国领土不可分割的一部分，反对任何形式的“台湾独立”，支持中国实现国家统一。

　　苏丹外交部重申，苏丹政府支持一个中国原则，台湾是中国不可分割的一部分，苏丹支持中华人民共和国维护国家主权和领土完整的努力。

　　南苏丹外交部重申，南苏丹政府恪守一个中国原则，坚决反对任何干涉中国内政的企图，支持中国维护主权和领土完整的合法权利。

　　多哥外交部重申世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是其合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。台湾问题属中国内政。多哥政府完全支持中国维护主权、安全和领土完整的努力。

　　塞舌尔外交和旅游部表示，塞舌尔政府坚定支持一个中国原则，认为这一原则是实现中国和平统一的唯一正确道路。

　　尼日利亚国会众议院尼中关系委员会主席贾法鲁表示，中国台湾地区的选举和“谋独”行径不仅违背尼日利亚对华政策原则，也是对中国主权的侵犯。尼日利亚反对任何“台独”分裂活动及干涉别国内政的行为，完全支持中国和平统一大业。

　　加蓬外长奥南加表示，加方重申坚定支持一个中国原则，反对任何损害中国主权和领土完整的言行，坚定支持中国政府为实现国家统一所作的努力。

　　科特迪瓦外交部重申，科政府一如既往坚定奉行一个中国原则，支持中国政府为实现国家和平统一所作的一切努力，坚决反对任何外部势力以任何借口干涉他国内政。

　　几内亚比绍外交部重申，几比坚定且无条件支持一个中国原则，呼吁尊重中国主权和领土完整，不干涉中国内政。

　　赞比亚司法部长、代理外长汉贝表示，赞方重申坚定奉行一个中国原则，承认世界上只有一个中国，中华人民共和国是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分，坚决反对“台独”。

　　塞拉利昂外长卡巴表示，塞政府坚持一个中国原则，并在此原则上同中方深化各领域务实合作，维护双方正当权益。

　　莫桑比克执政党莫解阵党中央外事书记毕加索表示，莫解阵党始终坚定支持一个中国原则，认为台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，支持中方为维护国家主权和领土完整所作努力。莫解阵党将继续根据一个中国原则，支持中国人民反对“台独”分裂活动、争取国家统一的正义事业。

　　佛得角最大反对党独立党重申该党对一个中国原则的坚定支持，表示世界上只有一个中国，长久以来，无论佛得角哪个政党执政，在对外政策方面恪守一个中国原则的立场从未改变，这也是佛得角各界普遍共识。

　　乌兹别克斯坦外交部说，乌方坚定支持两岸关系和平发展，支持中国政府为实现国家统一所作的一切努力。

　　克罗地亚总统外交与欧洲事务顾问佩利察里奇表示，克方始终坚定恪守一个中国原则。台湾地区选举是中国的事务。

　　匈牙利工人党主席蒂尔默强调，坚持一个中国原则是保持台海地区和平与稳定的必要条件，也是维系国际安全与和平的重要支柱。匈工人党谴责任何承认或变相承认“台独”的行径。支持“台独”分裂势力、同台湾当局进行官方往来，就是公然干涉中国内政，威胁世界和平。匈工人党支持中国人民，支持中国统一。

　　墨西哥联邦众议员、“火炬运动”领导人阿科斯塔表示，世界上只有一个中国，台湾地区的选举结果丝毫不能改变只有一个中国的事实，台湾是中国的一部分。“为了人类利益，我们同中国团结在一起。”

　　第78届联合国大会主席弗朗西斯重申，联大工作将以联大2758号决议为指引遵循一个中国原则。

　　也门、毛里塔尼亚、亚美尼亚、格鲁吉亚、波黑、萨摩亚、汤加等国也通过不同形式，表示坚决支持一个中国原则。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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