人民网科托努1月20日电 （记者黄培昭）中国驻贝宁大使彭惊涛20日在接受人民网记者专访时表示，在两国元首的战略引领下，中贝关系蓬勃发展，双方务实合作扎实推进，并将进一步取得新的丰硕成果。

彭惊涛说，贝宁的地理形状象一把钥匙，贝宁人自己也认为，他们的国家是“打开非洲大门的钥匙”。贝宁是非洲的文明古国，这也是当年中国在众多的非洲大陆国家中，选择在贝宁最早设立中国文化中心的缘由。

自塔隆总统2016年上台以来，贝宁的发展吸引了各方关注。贝宁在经济、财政、税务等领域进行了一系列的改革，吸引大量投资进行基础设施建设，使贝宁发生了许多积极的变化。过去7年，贝宁GDP将近翻了一番。贝宁人思想和观念发生了变化，比如重要活动准点准时，政府效率不断提高等。这些都让外国人和投资者印象深刻。此外，贝宁正在“向东看”，选择加强与中国的关系，希望通过拥抱中国，借鉴中国的发展道路和模式，促进自身发展。

彭惊涛认为，贝宁是中国在非洲友好的“支点”。非政府组织、民调机构“非洲晴雨表”调查显示，在26个被调查国家中，贝宁对中国的好感、认知度、积极评价以及对中国政策和发展路径的认可等均属于最高水平，达到80％。

“前政要、国家领导人会向我唱《大海航行靠舵手》，走在大街上，普通百姓会主动对我说‘你好’”。彭惊涛说。在贝宁，中国元素越来越丰富，学中文的人和热爱中国文化的人越来越多，贝宁人自己还成立武术队，把中国舞龙、舞狮和中国武术文化传播给当地民众，中国文化正潜移默化地走进寻常百姓心中。

彭惊涛说，两国元首的引领是推动两国关系快速发展、提质升级的强大动力。在过去的50年里，无论国际风云如何变幻，但两国关系坚如磐石，从未出现过任何阴霾。两国在政治、经贸、立法机构、政党、农业、卫生、教育、军事、文化、体育各个领域都开展了广泛的合作，我们的政治互信基础牢固，务实合作成果丰硕，人文交流丰富多彩。在新时代，面对新形势，两国友好合作未来可期。

“塔隆总统去年8月底至9月初访华，两国领导人重锤敲定两国战略伙伴关系，双方发布了联合声明，还签署了十几项合作协定，既有为中贝友好合作关系发展确定方向的框架性协议，也有推进合作深入的执行协议。访问期间还签署了涉及具体项目的企业合作协定。下一步，全面落实两国元首达成的共识，以及访问取得的成果，就是我们的首要任务，这将进一步巩固两国政治互信，深化双边互利合作，扩大人文交往，推动中贝关系取得新的更大发展。”彭惊涛说。

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