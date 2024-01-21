人民网内罗毕1月20日电 （记者黄炜鑫）肯尼亚内罗毕快速路新建哈雷站出口20日上午通车。

肯尼亚道路与交通部长基普春巴·穆尔科门在通车仪式上表示，新建出口布设5个车道，可有效缓解周边地区交通拥堵，便捷当地民众出行。“内罗毕快速路是肯尼亚政府和社会资本合作的典范项目。”他说。

内罗毕快速路由中国路桥工程有限责任公司（以下简称“中国路桥”）投资开发并建设运营，全长27.1公里，途经内罗毕中央商务区、国家博物馆等重要场所，是连接内罗毕市区与乔莫·肯雅塔国际机场的快速通道。内罗毕快速路于2022年7月31日正式投入运营，将机场至市区的通行时间由之前的2小时减少至20分钟，显著降低物流及民众通勤成本。

据中国路桥肯尼亚办事处总经理袁春坤介绍，内罗毕快速路扩建工程包括已经完工的乔莫·肯雅塔国际机场站入口扩建、新建哈雷站出口等2个工程和正在进行的博物馆山站出口扩建工程。工程全部完工后，可进一步改善内罗毕市区交通状况，提升当地民众出行体验。

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