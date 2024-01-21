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“感受到了喜庆、热闹和对新一年的美好期盼”

——“龙舞阿布”迎新年快闪活动在阿联酋举行

2024年01月21日10:15 | 来源：人民网-国际频道
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人民网阿布扎比1月20日电 （记者任皓宇）20日上午，阿联酋阿布扎比卢浮宫前格外欢乐。伴随着充满中国年味的音乐，两条舞龙腾空而起，上下翻飞，时而聚拢，时而游走，引来阵阵喝彩。当日，“龙舞阿布”迎新年快闪活动成功举行，百余名华侨华人及各国民众参与其中，共迎龙年春节到来。

舞龙表演。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

舞龙表演。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

中国驻阿联酋使馆参赞郭歆表示，本次快闪活动是“温暖迎春·共庆中国年”的重要组成部分，为两国建交四十周年烘托喜庆氛围。阿布扎比卢浮宫是各国文化交流的绝佳舞台，在这里举办舞龙快闪活动，不仅展现龙作为中华民族图腾的独特文化标识，表达中国人民祈福天下、和合共生的美好愿望，也对促进中阿文明互鉴具有特殊意义。

阿布扎比卢浮宫馆长曼努埃尔·拉巴特表示，阿布扎比卢浮宫是阿拉伯世界首家国际性综合博物馆，期待能够展示更多的文明多样性和相互联系。他说，本次活动是一次认识美丽中华文明的好机会，未来阿布扎比卢浮宫也会举办更多活动增进相互了解。

活动主办方、阿联酋上海总商会暨上海同乡会会长成富强表示，今年是中阿建交四十周年，在龙年春节即将到来之际，期待通过举办本次活动进一步弘扬中华民族传统文化，传递海外华侨华人对祖国家乡的深情厚意，也希望能做好和平使者，讲好阿联酋的故事、中国的故事。

阿联酋华侨华人传递新春祝福。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

阿联酋华侨华人传递新春祝福。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

“今天碰到了一个大惊喜。”来自巴西的游客丹尼尔在舞龙表演结束后，跑去举着龙尾挥舞了几下，过了一把“舞龙瘾”。“虽然对春节了解不多，但我感受到了喜庆、热闹和对新一年的美好期盼。中国文化丰富多彩，我会再寻找机会多了解中国文化。”丹尼尔说。

游客体验舞龙。 人民网 塔里克·易卜拉欣摄

游客体验舞龙。 人民网 塔里克·易卜拉欣摄

活动期间，华侨华人共同演唱了《龙的传人》《歌唱祖国》等歌曲，现场设置的书法体验环节吸引众多游客参与。

小朋友体验书法创作。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

小朋友体验书法创作。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

游客展示“福”字。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

游客展示“福”字。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

(责编：崔译戈、常红)

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