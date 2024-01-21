人民网达沃斯1月19日电 （记者颜欢、许海林）1月18日，第二届达沃斯全球母基金峰会在世界经济论坛年会期间举办。本届峰会由全球母基金协会和中国国际科技促进会母基金分会联合主办，母基金研究中心承办。近百位全球母基金与基金行业的重量级人物共聚一堂，共同商议跨越经济周期的奥秘，展望全球母基金行业发展的未来。

全球母基金协会主席唐劲草介绍了当前全球母基金行业发展的相关情况。他表示，从市场来看，截至2023年6月底，中国的母基金共有378家，与2020年底相比，这一数字增加了105家。全球母基金协会于2019年在瑞士成立后，致力于打造高效的信息交流平台，为中外母基金提供合作机会。

清华大学苏世民书院院长薛澜在演讲中指出，目前中国是世界上发表科学论文最多的国家，未来还会有更多的创新成果在中国出现。他亦对人工智能的未来发展提出了相关展望与建议。

在峰会上，全球母基金协会发布了2023全球最佳母基金机构榜单，并举行了颁奖仪式。该榜单由全球母基金协会邀请欧美、中东等地区的投资协会推荐、评比打分选出，包括全球最佳母基金、全球最具潜力母基金、全球最佳S基金、全球最具影响力母基金投资人四项奖项。

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