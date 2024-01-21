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“一带一路高质量发展学术论坛”第三届年会在京举行

2024年01月21日09:53 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京1月20日电 （记者刘融）1月20日，“一带一路高质量发展学术论坛”第三届年会在京召开。本届年会以“‘一带一路’建设新十年：机遇、挑战与展望这十年”为主题，来自50多家研究机构的100余位学者及嘉宾共同探讨新十年“一带一路”建设面临的机遇和挑战，为推进共建“一带一路”高质量发展以及科技合作建言献策。

一带一路高质量发展学术论坛主席、“一带一路”国际科学组织联盟创盟主席、中国科学院原院长白春礼在致辞中表示，共建“一带一路”取得实打实、沉甸甸的成果，但仍有改进空间，应认真总结经验教训、进行深入的科学研究以及交流与合作。

全国政协丝路规划研究中心副理事长刘冠峰在致辞中表示，今后如何推动共建“一带一路”高质量发展不断取得新成效，是新时代新征程需要回答好的实践命题。“一带一路高质量发展学术论坛”为“一带一路”建设者、管理者和研究者提供了一个很好的交流平台。

中联部原副部长于洪君，中国科学院院士陆大道，“一带一路”建设战略规划牵头起草人、国家发改委社会司原司长欧晓理，中国土木工程集团有限公司党委书记和董事长刘为民，中国石油集团经济技术研究院院长陆如泉等也出席了开幕式。论坛秘书长、中国科学院国际合作局局长刘卫东主持开幕式。

本届年会上，中国人民大学重阳研究院执行院长王文、复旦大学一带一路及全球治理研究院执行院长黄仁伟、中共中央党校国际战略研究院副院长赵磊、华侨大学副校长林宏宇等专家学者围绕“一带一路”建设的理论与实践、中国特色新型国际公共产品体系建设以及“一带一路”国别研究的等议题进行了深入交流和研讨，共同讨论了发起成立“一带一路研究会”。

据了解，“一带一路高质量发展学术论坛”由中国科学院地理科学与资源研究所、全国政协丝路规划研究中心、“一带一路”国际科学组织联盟等16家研究机构、智库和企业于2022年初联合发起。

(责编：崔译戈、常红)

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