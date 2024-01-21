新华社德黑兰1月20日电（记者沙达提）据伊朗迈赫尔通讯社报道，在20日以色列对叙利亚首都大马士革的袭击中，4名伊朗高级军事顾问身亡。

报道援引伊朗伊斯兰革命卫队发表的声明说，遇难的4名军事顾问中，包括伊朗伊斯兰革命卫队在叙情报机构负责人及其副手。同时还有多名叙利亚军方人士在袭击中身亡。

另据多家叙利亚媒体同日报道，以色列20日空袭大马士革西部迈宰地区的一栋多层住宅楼，造成多人丧生，其中包括多名伊朗顾问。数名目击者说，该住宅楼遭到数枚导弹攻击。

叙利亚军方20日也发表声明说，以色列当天上午空袭了大马士革迈宰地区的一栋住宅楼，叙防空系统拦截了部分导弹，但袭击仍造成人员伤亡及建筑物损毁。

叙利亚内战爆发以来，以军多次以打击伊朗军事设施为由空袭叙利亚境内目标。叙利亚和伊朗政府均否认伊朗在叙境内有驻军，表示伊方只是应叙政府邀请派出军事顾问。2023年12月25日，伊朗一名在叙担任军事顾问的高级指挥官在以色列对大马士革的空袭中丧生。（参与记者：冀泽、程帅朋）

(责编：崔译戈、徐祥丽)