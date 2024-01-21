新华社瑙鲁亚伦1月20日电 记者手记｜瑙鲁希望发展旅游业 欢迎中国游客到来

新华社记者高阳

19日凌晨，我抵达瑙鲁，入住酒店、收拾好行李，太阳已然升起。站在阳台上眺望晨光下的瑙鲁，海滩、珊瑚礁和椰子树尽收眼底。这一切清楚地告诉我：没错，我已经来到了这个美丽的太平洋岛国。

瑙鲁很美，美得纯净，美得天然。岛上拥有丰富的自然资源，如海滩、瀑布、珊瑚礁、椰林，也有悠久的历史文化，如石头阶梯和保存完好的传统建筑。它理应成为太平洋上的旅游胜地。

这是1月20日拍摄的瑙鲁风光。新华社记者 王申 摄

瑙鲁是世界上最小的国家之一，开车不到一小时就可以环岛一周。这环国“超短途”体验让我在欣赏美景的同时，也发现瑙鲁基础设施不足。这里没有大型商场，更没有繁华的商业区，甚至连超市和酒店都不多。几天后，瑙鲁将举办太平洋岛国小姐选美大赛，这令岛上的酒店资源“捉襟见肘”，我入住的酒店已经客满，被告知可能只能住两天，其他宾馆也已客满。

梅嫩酒店是瑙鲁最大最古老的酒店之一，有一百多个房间。酒店总经理助理伯琳说，瑙鲁宾馆比较少，如果遇到节假日和大型活动，一些游客甚至得住到当地人家里。伯琳说，瑙鲁需要更多的宾馆和民宿，需要更多的空间来接待游客。

1月20日，儿童在瑙鲁海边嬉戏。新华社记者 王申 摄

被问及有无中国游客入住酒店时，伯琳说，她见过中国游客，但不多，他们在这里玩得很开心。

1月20日，当地人在瑙鲁一处海滩休闲娱乐。新华社记者 王申 摄

瑙鲁旅游办公室是瑙鲁官方负责旅游事务的机构，同时具备类似旅行社的功能，可以代游客申请旅游签证。该办公室一名工作人员说，瑙鲁的大多数游客来自欧洲。

瑙鲁内政部长查梅茵·斯科蒂接受记者专访时说，旅游业是一个国家重要的收入来源，但瑙鲁对旅游业的重视不够。斯科蒂说，瑙鲁可以开发有自身特色的旅游资源，如海滩、地下洞穴、游船、二战博物馆、传统体育和舞蹈、特色邮票等。

1月20日，当地人在瑙鲁一处海滩休闲娱乐。新华社记者 王申 摄

斯科蒂说，她非常期待和中国的旅游合作，欢迎中国游客来瑙鲁，认为这有助于促进两国人民相互了解。

实际上，在这个太平洋袖珍小岛上，中国元素着实不少。瑙鲁有多家中餐馆，超市里满眼是来自中国的商品，许多华人在此工作。

1月20日，当地人在瑙鲁一处海滩休闲娱乐。新华社记者 王申 摄

朱丽清是居住在瑙鲁30多年的华人，在当地经营超市。她的第二家超市正在施工，超市后面有一片海滩，她计划在此开展“新事业”，游客可以在这里享受聚会、烧烤、捕鱼、浮潜等多种休闲方式。

1月20日，当地人在瑙鲁海边烧烤。新华社记者 王申 摄

瑙鲁旅游业的发展潜力巨大，不过瑙鲁已经开始重视这一领域。就像内政部长斯科蒂说的，瑙鲁虽小，但是它愿意面向世界。

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