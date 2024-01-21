新华社北京1月20日电 近日，多个国家和国际组织通过发表新闻公报和声明、答记者问等形式，就2024年台湾地区两项选举结果作出表态，强调坚定支持中国统一大业，坚决反对任何外部势力干涉中国内政。

这些国家和国际组织表示，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。

东帝汶总统奥尔塔表示，台湾在任何时候都不是一个独立于中国大陆的实体。从2002年东帝汶恢复独立的第一天起，东帝汶民主共和国和中华人民共和国就建立了全面的外交关系，东帝汶将继续毫不动摇地坚持一个中国政策。

缅甸外交部表示，缅甸一贯奉行一个中国政策，重申台湾是中华人民共和国不可分割的一部分，反对任何“台独”分裂活动和干涉别国内政的行为。

斯里兰卡外交部发言人强调，斯里兰卡坚持一个中国原则，承认中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。

孟加拉国外交部表示，坚定奉行一个中国原则。

突尼斯总统赛义德说，突尼斯恪守一个中国原则和联大2758号决议，支持中国在全部国土上行使主权。

尼日尔外交部长桑加雷表示,世界上只有一个中国，尼方坚定支持一个中国原则，台湾是中国领土不可分割的一部分。尼方坚决反对任何形式的“台独”分裂活动，坚定支持中国实现完全统一和两岸关系和平发展。

厄立特里亚新闻部长耶玛尼说，厄政府坚定支持一个中国原则，强调该原则具有充分的法律依据和历史基础。

乌干达外交部国务部长奥凯洛表示，乌政府坚定支持一个中国原则，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。乌干达政府坚定支持中国政府在台湾问题上的立场，坚定支持中国人民为实现祖国统一所作努力。

肯尼亚内阁首席部长办公室、外交和侨务部说，肯尼亚坚定奉行一个中国政策，尊重中国领土完整，反对任何外部势力干涉中国内政。

刚果（布）参议院刚中友好小组强烈谴责个别国家破坏一个中国原则，重申刚方坚持一个中国原则，强调世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。

埃塞俄比亚外交部新闻发言人说，埃塞将继续坚定奉行一个中国原则。埃塞联邦议会联邦院议长阿格涅胡表示，埃塞政府一贯坚持一个中国原则，不论台湾地区选举结果如何，都不会改变埃塞在台湾问题上的立场，不会改变台湾属于中国的基本事实。作为中国的全天候战略伙伴，埃塞支持中国人民反对“台独”、完成国家统一的正义事业。

塔吉克斯坦外交部表示，塔方坚定支持一个中国原则，认为中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分，坚决反对任何外部势力干涉中国这一友好国家内政的企图。

土库曼斯坦外交部重申，坚定支持一个中国原则，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。

古共中央第一书记、古巴国家主席迪亚斯-卡内尔重申古巴坚定支持一个中国原则，台湾是中国不可分割的一部分，强烈谴责以任何形式干涉中国内政。古巴全国人大主席拉索重申恪守一个中国原则，台湾是中国领土不可分割的一部分。古巴支持中方完成国家统一的努力。

安提瓜和巴布达政府重申支持一个中国原则，支持中国为实现国家统一所作的努力。

人文哥伦比亚党、哥伦比亚共产党表示，坚定支持一个中国原则，重申中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分，坚决反对和抵制任何形式的分裂行径。

巴西国会巴中议员阵线主席皮纳托重申，支持一个中国原则，世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。

多米尼加左派团结运动总书记、地区一体化政策部长梅希亚重申支持一个中国原则，反对“台独”分裂行径，反对干涉中国内政，强调无论台湾岛内局势如何变化，中国都将完成国家统一的正义事业。

智利参议院智中友好小组主席莫雷拉表示，智利认为世界上只有一个中国，支持中国政府实现国家统一的努力。

基里巴斯政府重申2019年基中复交时承认的一个中国原则，台湾是中国的一部分。

汤加副首相瓦伊普卢表示，汤加坚定奉行一个中国政策，支持中国早日实现和平统一。

非洲联盟委员会副主席办公室主任艾米丽表示，将继续遵循一个中国原则，反对“台独”。

阿拉伯国家联盟重申阿方坚定支持中国主权和领土完整，坚定奉行一个中国原则。

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