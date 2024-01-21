人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

综合消息｜国际社会强调坚定支持中国统一大业 坚决反对任何外部势力干涉中国内政

2024年01月21日09:31 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京1月20日电　近日，多个国家和国际组织通过发表新闻公报和声明、答记者问等形式，就2024年台湾地区两项选举结果作出表态，强调坚定支持中国统一大业，坚决反对任何外部势力干涉中国内政。

　　这些国家和国际组织表示，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。

　　东帝汶总统奥尔塔表示，台湾在任何时候都不是一个独立于中国大陆的实体。从2002年东帝汶恢复独立的第一天起，东帝汶民主共和国和中华人民共和国就建立了全面的外交关系，东帝汶将继续毫不动摇地坚持一个中国政策。

　　缅甸外交部表示，缅甸一贯奉行一个中国政策，重申台湾是中华人民共和国不可分割的一部分，反对任何“台独”分裂活动和干涉别国内政的行为。

　　斯里兰卡外交部发言人强调，斯里兰卡坚持一个中国原则，承认中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。

　　孟加拉国外交部表示，坚定奉行一个中国原则。

　　突尼斯总统赛义德说，突尼斯恪守一个中国原则和联大2758号决议，支持中国在全部国土上行使主权。

　　尼日尔外交部长桑加雷表示,世界上只有一个中国，尼方坚定支持一个中国原则，台湾是中国领土不可分割的一部分。尼方坚决反对任何形式的“台独”分裂活动，坚定支持中国实现完全统一和两岸关系和平发展。

　　厄立特里亚新闻部长耶玛尼说，厄政府坚定支持一个中国原则，强调该原则具有充分的法律依据和历史基础。

　　乌干达外交部国务部长奥凯洛表示，乌政府坚定支持一个中国原则，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。乌干达政府坚定支持中国政府在台湾问题上的立场，坚定支持中国人民为实现祖国统一所作努力。

　　肯尼亚内阁首席部长办公室、外交和侨务部说，肯尼亚坚定奉行一个中国政策，尊重中国领土完整，反对任何外部势力干涉中国内政。

　　刚果（布）参议院刚中友好小组强烈谴责个别国家破坏一个中国原则，重申刚方坚持一个中国原则，强调世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。

　　埃塞俄比亚外交部新闻发言人说，埃塞将继续坚定奉行一个中国原则。埃塞联邦议会联邦院议长阿格涅胡表示，埃塞政府一贯坚持一个中国原则，不论台湾地区选举结果如何，都不会改变埃塞在台湾问题上的立场，不会改变台湾属于中国的基本事实。作为中国的全天候战略伙伴，埃塞支持中国人民反对“台独”、完成国家统一的正义事业。

　　塔吉克斯坦外交部表示，塔方坚定支持一个中国原则，认为中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分，坚决反对任何外部势力干涉中国这一友好国家内政的企图。

　　土库曼斯坦外交部重申，坚定支持一个中国原则，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。

　　古共中央第一书记、古巴国家主席迪亚斯-卡内尔重申古巴坚定支持一个中国原则，台湾是中国不可分割的一部分，强烈谴责以任何形式干涉中国内政。古巴全国人大主席拉索重申恪守一个中国原则，台湾是中国领土不可分割的一部分。古巴支持中方完成国家统一的努力。

　　安提瓜和巴布达政府重申支持一个中国原则，支持中国为实现国家统一所作的努力。

　　人文哥伦比亚党、哥伦比亚共产党表示，坚定支持一个中国原则，重申中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分，坚决反对和抵制任何形式的分裂行径。

　　巴西国会巴中议员阵线主席皮纳托重申，支持一个中国原则，世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。

　　多米尼加左派团结运动总书记、地区一体化政策部长梅希亚重申支持一个中国原则，反对“台独”分裂行径，反对干涉中国内政，强调无论台湾岛内局势如何变化，中国都将完成国家统一的正义事业。

　　智利参议院智中友好小组主席莫雷拉表示，智利认为世界上只有一个中国，支持中国政府实现国家统一的努力。

　　基里巴斯政府重申2019年基中复交时承认的一个中国原则，台湾是中国的一部分。

　　汤加副首相瓦伊普卢表示，汤加坚定奉行一个中国政策，支持中国早日实现和平统一。

　　非洲联盟委员会副主席办公室主任艾米丽表示，将继续遵循一个中国原则，反对“台独”。

　　阿拉伯国家联盟重申阿方坚定支持中国主权和领土完整，坚定奉行一个中国原则。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部