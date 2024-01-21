新华社北京1月20日电 连日来，多个国家通过发表新闻公报和声明、答记者问等形式，就2024年台湾地区两项选举结果表明立场，重申恪守一个中国原则，坚决反对“台独”。

这些国家表示，坚定支持中国维护国家主权和领土完整，反对任何外部势力干涉中国内政，坚定支持中国为实现国家统一所作的一切努力。

巴基斯坦外交部发言人强调，巴方在台湾问题上的立场是一贯的、明确的，那就是坚定奉行一个中国政策，台湾是中华人民共和国不可分割的一部分。

马尔代夫外交部强调，马尔代夫反对任何损害中国主权和领土完整的言论和行动，反对一切“台独”分裂活动，不与台湾发展任何形式的官方关系。马方反对以任何借口对中国内政进行外部干涉，支持中国为实现国家统一所作的一切努力。

柬埔寨外交部发言人说，柬埔寨重申坚定奉行一个中国政策，承认中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。

老挝外交部说，台湾问题是中国内政，台湾是中华人民共和国不可分割的一部分，反对任何损害中华人民共和国主权和领土完整的行为。

斯里兰卡外长萨布里表示，斯里兰卡坚定拥护和坚持一个中国原则，期待伟大中国和平统一。

叙利亚外交部表示，台湾是中华人民共和国不可分割的一部分，台湾实行的任何选举、措施都不应影响这一事实。

巴勒斯坦总统府发表声明，重申巴勒斯坦恪守一个中国原则，支持中国维护国家主权和领土完整，反对干涉中国内政，支持中国完全统一，支持两岸关系和平发展。

巴勒斯坦解放组织执行委员会委员、内阁社会发展部长、人民斗争阵线总书记马吉达拉尼强调，巴人民斗争阵线支持一个中国原则，支持中国维护国家主权和领土完整，反对“台独”，反对干涉中国内政，支持中国完全统一。

伊朗外交部发言人表示，伊朗始终支持一个中国原则，再次重申坚定支持中华人民共和国捍卫自身主权和领土完整的权利。

南非执政党非国大第一副总书记、国际关系委员会主席莫卡尼亚内表示，非国大坚定支持一个中国原则，已将一个中国原则写入党内最高决议并要求各级政府严格执行。非国大坚定反对“台独”分裂，支持中国早日实现统一的正义事业，坚决反对任何形式的“台独”。南非外交部金砖国家事务协调人苏克拉尔表示，希望台湾地区新任领导人不要继续走“台独”道路。

中非共和国外长拜波说，中非政府将一如既往坚定恪守一个中国原则，坚定支持中国政府在台湾问题上的立场，坚定支持中国人民为实现祖国统一所作努力。

赤道几内亚外交、国际合作与侨务部重申赤几政府一如既往坚定奉行一个中国原则，支持中国实现完全统一和两岸关系和平发展。

科摩罗外交部国务秘书鲁特菲表示，科摩罗政府承诺不与台湾有任何官方往来。科摩罗坚决反对“台独”，坚定支持中国的完全统一。

津巴布韦执政党民盟中央政治局委员穆茨万格瓦说，中国人民实现统一的方式应由中国人民自己决定，不应由任何外部势力干涉，任何违反这一原则的行径都是徒劳的。

吉布提外交与国际合作部重申吉坚定支持一个中国原则，支持中国国家统一，反对任何制造“两个中国”或“一中一台”的图谋。

俄罗斯外交部新闻发言人扎哈罗娃说，俄方反对任何形式的“台独”，台湾问题纯属中国内政，个别国家企图利用台湾地区选举向中方施压，妄图搅乱台海乃至地区局势的行为只会适得其反，必将遭到国际社会广泛谴责，呼吁所有外部势力避免采取破坏地区稳定和国际安全的挑衅行动。

白俄罗斯外交部说，白方坚定支持一个中国原则，该原则为整个地区稳定和可持续发展提供保障。中国为维护国家领土完整所作长期努力具有合法性。白方明确谴责外部势力干涉他国内政的任何企图。

吉尔吉斯共和国驻华使馆说，吉方重申支持一个中国原则的承诺，认为中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中华人民共和国领土不可分割的一部分。吉方反对任何利用台湾问题干涉中国内政的图谋。

乌兹别克斯坦驻华使馆说，乌方坚定支持一个中国原则，重申中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分，坚定支持两岸关系和平发展和中国政府为实现国家统一所作的一切努力。

阿塞拜疆外交部说，阿方支持一个中国原则，反对干涉中国内政。

哈萨克斯坦外交部说，哈萨克斯坦重申坚定奉行一个中国原则，认为中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分，哈方支持中国政府为实现国家和平统一所作一切努力。

塞尔维亚外交部表示，塞尔维亚共和国支持一个中国原则，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中华人民共和国不可分割的一部分，塞完全支持中华人民共和国的领土完整、主权和统一。

古巴外长罗德里格斯表示，古方坚定奉行一个中国原则，台湾是中华人民共和国不可分割的一部分，台湾问题是中国内政，支持中国为实现统一大业作出的一切努力。

委内瑞拉政府重申坚定奉行一个中国原则，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。委方坚决反对任何外部势力干涉别国内部事务的行径，谴责任何破坏一国领土完整、威胁地区和世界和平的行径。

尼加拉瓜政府表示，尼政府完全支持中国政府和人民在台湾问题上的正义立场，强调台湾是中华人民共和国领土不可分割的一部分，重申尼方坚决认同一个中国原则，反对“台独”分裂行径，支持中国为实现统一大业作出的一切努力。

多米尼克、玻利维亚、所罗门群岛、瓦努阿图和巴布亚新几内亚等国政府也重申坚定支持中方在台湾问题上的立场，恪守一个中国原则，反对任何“台独”图谋，支持中国实现统一大业。

(责编：崔译戈、徐祥丽)