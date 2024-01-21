新华社德黑兰1月20日电（记者 沙达提）伊朗情报部19日说，伊朗安全人员当天在克尔曼市击毙两名并逮捕数名与克尔曼爆炸袭击事件有关联的人员，其中包括极端组织“伊斯兰国”重要成员。

伊朗情报部当天在其网站上发布声明说，被击毙的两名“恐怖分子”都是外国人，他们在克尔曼爆炸发生几天后进入伊朗，计划对该市一个执法中心实施另一起袭击。

声明说，伊朗安全人员挫败了他们的企图，并在与两人交火中将他们击毙。此次行动中，伊朗安全部门还缴获了自制炸弹、雷管、机枪、手榴弹以及其他制造炸弹的材料。

声明同时说，被逮捕的“伊斯兰国”重要成员中，包括一名“伊斯兰国”分支“伊斯兰国呼罗珊”的炸弹制造专家。

克尔曼市是伊朗遇袭身亡高级将领卡西姆·苏莱曼尼的故乡。2020年1月3日，苏莱曼尼在伊拉克巴格达国际机场外遭美国无人机袭击死亡。

本月3日，苏莱曼尼遇袭身亡纪念活动在该市举行。两起爆炸相继发生在苏莱曼尼墓地附近，造成大量民众伤亡。极端组织“伊斯兰国”4日宣称制造爆炸事件。11日，伊朗情报部门宣布已在伊朗6个省份逮捕了35名与克尔曼爆炸事件有关联人员。

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