人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

伊朗称两名克尔曼爆炸事件关联人员被击毙

2024年01月21日09:29 | 来源：新华网
小字号

　　新华社德黑兰1月20日电（记者 沙达提）伊朗情报部19日说，伊朗安全人员当天在克尔曼市击毙两名并逮捕数名与克尔曼爆炸袭击事件有关联的人员，其中包括极端组织“伊斯兰国”重要成员。

　　伊朗情报部当天在其网站上发布声明说，被击毙的两名“恐怖分子”都是外国人，他们在克尔曼爆炸发生几天后进入伊朗，计划对该市一个执法中心实施另一起袭击。

　　声明说，伊朗安全人员挫败了他们的企图，并在与两人交火中将他们击毙。此次行动中，伊朗安全部门还缴获了自制炸弹、雷管、机枪、手榴弹以及其他制造炸弹的材料。

　　声明同时说，被逮捕的“伊斯兰国”重要成员中，包括一名“伊斯兰国”分支“伊斯兰国呼罗珊”的炸弹制造专家。

　　克尔曼市是伊朗遇袭身亡高级将领卡西姆·苏莱曼尼的故乡。2020年1月3日，苏莱曼尼在伊拉克巴格达国际机场外遭美国无人机袭击死亡。

　　本月3日，苏莱曼尼遇袭身亡纪念活动在该市举行。两起爆炸相继发生在苏莱曼尼墓地附近，造成大量民众伤亡。极端组织“伊斯兰国”4日宣称制造爆炸事件。11日，伊朗情报部门宣布已在伊朗6个省份逮捕了35名与克尔曼爆炸事件有关联人员。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部