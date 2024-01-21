新华社北京1月20日电 近期中东多地局势紧张，巴以冲突的外溢效应正不断扩散，引发国际社会担忧。新华国际用动图形式梳理地区局势：

——近日，伊朗向叙利亚、伊拉克和巴基斯坦境内发射导弹，攻击其认定的威胁伊朗安全的目标和以色列情报机构。

伊朗伊斯兰革命卫队15日说，为回应伊朗近期所受袭击，革命卫队当天不仅用导弹打击了叙利亚境内“伊斯兰国”等多个极端组织目标，还对伊拉克北部库尔德自治区（库区）首府埃尔比勒发动导弹攻击，摧毁了以色列情报和特勤局（摩萨德）设在埃尔比勒附近的分支机构以及当地“反伊朗恐怖组织”。

伊朗16日打击巴基斯坦恐怖组织“正义军”在巴境内2个重要据点，以“报复”该组织去年12月对伊朗东南部锡斯坦-俾路支斯坦省发动的恐怖袭击。

——土耳其总统埃尔多安16日说，过去5天，土耳其军队对盘踞在伊拉克北部和叙利亚北部山区的库尔德武装人员展开军事行动，先后摧毁114个目标，打死78名库尔德武装人员。

近年来，土军多次跨境打击伊叙境内的库尔德武装人员。库尔德工人党成立于1979年，寻求通过武力在土耳其与伊拉克、伊朗和叙利亚交界处的库尔德人聚居区建立独立国家，被土耳其列为恐怖组织。土方指认，叙利亚库尔德武装“人民保护部队”是库尔德工人党在叙利亚的分支，同样属于“恐怖组织”。

——美国和英国空军19日晚对也门胡塞武装控制的红海城市荷台达再次实施空袭，报复胡塞武装在红海水域袭击货船。

自新一轮巴以冲突爆发以来，也门胡塞武装使用无人机和导弹多次袭击红海水域目标。美国和英国本月12日起连续对也门胡塞武装目标发动空袭，造成多人死伤。一些国家对美英两国的行动表示谴责，认为这是对也门主权的侵犯，会加剧地区紧张局势。

——新一轮巴以冲突爆发后，黎巴嫩真主党不时向以色列北部发动袭击，以色列方面则空袭、炮击黎南部目标进行报复。双方持续交火，真主党高级指挥官接连遇袭身亡。

分析人士指出，从遇袭的指挥官级别可以看出，以色列与黎巴嫩真主党的军事冲突不断升级。以色列利用情报和技术优势，对真主党高层进行“精准清除”，目的是配合以军在加沙地带的军事行动，重建其情报威慑力。

——叙利亚南部苏韦达省官员18日说，约旦当天空袭该省马拉赫镇和欧尔曼镇，造成包括妇女和儿童在内的10名平民丧生，多人受伤。

两镇距约旦边境约20公里。近年来，约旦方面指认黎巴嫩真主党和活跃于叙利亚南部的武装组织是地区毒品走私主要推手，多次对叙境内目标实施打击。真主党否认相关指认。

——巴基斯坦外交部18日说，巴方当天上午袭击了伊朗锡斯坦-俾路支斯坦省的“恐怖分子”藏身处，打死多名“恐怖分子”。伊朗外交部当天召见巴基斯坦驻伊朗临时代办，对巴方袭击表示抗议并要求巴方作出解释。（记者：杨舒怡、王沛；编辑：王申、杜逾舸、王丰丰）

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