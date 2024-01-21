新华社金边1月20日电 通讯｜中国助力柬埔寨实现2025年无雷目标

新华社记者吴长伟 廖泓清

柬埔寨暹粒省奇雷村的村民曾因战争时期遗留的地雷长期生活在恐惧中。村民桑荣告诉新华社记者，他亲眼目睹小舅子在稻田里踩到地雷而失去一条腿……那时的爆炸声，他至今无法忘记。

“有很多年，我只能在一公顷的土地上耕作，不敢向外面多走一点，”那种不时袭来的恐惧感，直到近几年在中国援助下，柬埔寨扫雷行动中心排雷人员清理掉村子附近的地雷后才渐渐消除。

如今，桑荣耕作的土地扩大到约20公顷，生活也好起来，村子里再没有发生过地雷伤人事件。“我们感到非常开心，不用再为地雷担忧了。”他说。

柬埔寨是全球雷患最严重的国家之一。过去30余年间，柬埔寨政府致力于清扫雷区，为人民提供安全健康的生活环境，政府确立了到2025年实现全境无雷的目标。自1999年以来，中国通过举办扫雷培训班、捐资、提供探扫雷器材以及派专家现场指导等方式，多次向柬埔寨提供援助。

据统计，中国已累计帮助柬方清扫雷区逾100平方公里，发现（掘）地雷7.8万枚，惠及超过150万民众。

日前，中国援助柬埔寨扫雷器材和人道主义物资交接暨中柬扫雷合作谅解备忘录签署仪式在柬首都金边举行。

“我要感谢中国的援助，我们村的地雷基本被清除，人们可以安全地谋生了!”克瓦村村民利萨雷德高兴地说。如今，村子里除了一小片森林区域，其他地方可以安全地种植稻谷，拖拉机也能安全作业。预计2024年，在克瓦村的扫雷工作将全部完成。

暹粒省的扫雷工作仍在继续。在雷区，穿戴防护服和头盔的扫雷人员或劈砍树木开辟场地，或使用探测仪器探寻地雷。记者在扫雷现场看到，工作人员使用遥控器引爆地雷，一声巨响后，滚滚浓烟升腾而起。23岁的探测员索盖娜已工作近两年，对这种场面习以为常。她告诉记者，很乐于从事这份工作，因为自己所做的一切可以挽救生命。

柬埔寨扫雷行动中心规划与操作部主任拉博达纳说，扫雷行动中心清理出的爆炸物主要包括反坦克地雷、反步兵地雷、简易地雷、集束炸弹和其他战争遗留爆炸物等。他说，中国对柬埔寨的扫雷援助意义重大，清理后的土地已用于农业生产、居住、基础设施建设等，上百万人从中受益。

中国外交部军控司副司长马升琨日前在接受记者采访时说，中柬扫雷合作已经成为两国全面战略合作伙伴关系的重要组成部分，也是双方共同践行全球安全倡议的生动体现。中方非常期待柬埔寨人民能够早日实现2025年无雷目标，中国政府将为此继续作出贡献。

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