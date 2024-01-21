新华社瑞士达沃斯1月20日电（记者乔继红）一年一度的世界经济论坛年会落下帷幕，阿尔卑斯山上的小镇昨日还道路拥挤，人头攒动，今日归于平静。多希望世界如同会后的达沃斯小镇这样静而美啊。然而，我们共同的地球家园有太多的问题亟需解决，比如，如何重建信任？如何携手促进全球经济增长？如何规划人工智能的未来？如何应对气候危机？而在达沃斯，人们发现，在所有全球性决策中，都无法缺少中国的参与，在许多重要议题上，世界的眼光都在望向中国。

年会开幕前发布的《首席经济学家展望》报告显示，半数以上的首席经济学家预计2024年全球经济将走弱，70%的首席经济学家表示地缘经济将加速分裂。全球经济形势动荡不定，中国能否继续发挥重要引擎作用？就在达沃斯论坛期间，中国公布的经济数据显示，2023年中国经济增长5.2%，圆满实现预期目标，也高于世界其他主要经济体增速。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃认为，去年中国经济主要预期目标圆满实现，对中国、亚洲和全球都是好消息。世界经济论坛执行董事萨迪娅·扎希迪说，全球经济的韧性将在未来一年继续接受考验。“作为世界主要经济体之一，中国经济健康发展将为世界其他地区带来非常积极的溢出效应”。

这是1月19日在瑞士达沃斯拍摄的世界经济论坛标识。为期5天的世界经济论坛2024年年会19日在瑞士达沃斯落下帷幕。众多与会人士呼吁重建信任，携手应对全球不确定性的挑战。新华社记者 连漪 摄

“人工智能推动经济社会发展”成为今年世界经济论坛年会的四大关键议题之一。对于这个足以改变人类未来的技术领域，世界也在关注中国怎么看、怎么做。中国全社会研发投入、高技术产业投资连续多年保持两位数增长，云计算、大数据、人工智能、区块链等新兴技术加快应用，智能终端、机器人、远程医疗等新产品、新业态不断涌现。新一轮科技革命和产业变革带来国与国间新的竞合关系，在达沃斯小镇，以“善治”促“善智”，加强国际合作，弥合“智能鸿沟”成共同呼声。中国的声音是，只有加强创新合作，才能形成良性竞争，激发最大活力。

寻觅合作方案，向来是达沃斯论坛的一项重要议题。当前的全球形势更加凸显全球合作的紧迫性，中国将如何支持多边主义？在单边还是多边的问题上，中国始终坚定地选择多边。中国反复强调，真正的多边主义，应基于以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，中国自己不搞“毁约退群”，也不要求其他国家“选边站队”，始终是维护多边主义的坚定力量。世界经济论坛总裁博尔格·布伦德说，中国的许多举措对全球有重大意义，如中国在多边贸易谈判和政府间气候变化问题谈判中发挥着重要作用，中国与“全球南方”其他国家保持紧密合作等，在维护全球和平安全中发挥越来越关键的作用。

这是1月18日在瑞士东部圣莫里茨通往达沃斯的火车上拍摄的窗外雪景。新华社记者 连漪 摄

面对当前国际舞台上开放与封闭两种力量的博弈，中国将如何选择？中国又将如何与世界继续实现共同发展？中国的回答坚定而明确：不管世界形势如何变化，中国都将坚持对外开放的基本国策，开放的大门只会越开越大。过去40多年，中国在开放中发展了自己、惠及了世界。现在中国已经是140多个国家和地区的主要贸易伙伴，关税总水平已降至7.3%，接近世贸组织发达成员水平。格奥尔基耶娃认为，中国将会继续沿着改革、开放和融入世界经济的道路发展。世界贸易组织总干事伊维拉说，中国是多边贸易体制和多边主义的有力支持者。“全球贸易令中国获益，中国也令全球受益”。

站在达沃斯小镇远眺，远山白雪皑皑，美景如画，一如人们对世界未来前景的美好期待，而脚下道路泥泞湿滑，好似诉说着前行道路的艰难。然而无论人类发展之路有多少险阻，中国都将坚定与广大国际社会携手同行，为了建设一个更加美好的世界不断贡献智慧和力量。

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