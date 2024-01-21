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推动构建高水平中非命运共同体（和音）

2024年01月21日05:39 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国将一如既往同非洲坚定站在一起，继承弘扬中非友好合作精神，支持非洲加快自主发展，推动中非合作提质升级，让更多中非合作成果惠及非洲各国

　　

　　尼日利亚莱基深水港开港运营，津巴布韦、安哥拉的国际机场航站楼顺利落成，科特迪瓦科科迪桥建成通车，中国援建的突尼斯国际外交学院启用……过去一年，中非友好合作不断收获硕果。非洲国家领导人认为，非洲经济实现提速，安全更有保障，人民得到实惠，这些都离不开中国的长期无私帮助。

　　发展同非洲国家的团结合作是中国对外政策的重要基石，也是中国长期坚定的战略选择。中国始终秉持真实亲诚理念发展对非关系，坚持同非洲人民同呼吸、共命运，坚持同非洲国家相互尊重、共同发展。从“十大合作计划”到“八大行动”再到“九项工程”，从构建更加紧密的中非命运共同体到构建新时代中非命运共同体，再到共筑高水平中非命运共同体，习近平主席为中非合作擘画蓝图，引领中非关系不断迈上新台阶。今年中非合作论坛新一届会议将在中国举行，中非领导人共商未来发展大计，必将为中非关系发展注入新动能。

　　中国对非洲朋友始终以诚相待，真心实意为非洲发展提供支持，中非合作已经成为南南合作和国际对非合作的典范。当前，中国正以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，非洲正朝着非盟《2063年议程》描绘的美好愿景加速前进。中非携手推进现代化事业，必将为双方人民创造更加美好的未来，为推动构建人类命运共同体树立典范。非洲国家领导人高度赞赏习近平主席的执政理念和人民情怀，钦佩中国国家建设取得举世瞩目成就，表示将继续积极参与高质量共建“一带一路”，携手落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议。2023年8月，习近平主席在中非领导人对话会上提出发起“支持非洲工业化倡议”、实施“中国助力非洲农业现代化计划”和“中非人才培养合作计划”三项举措，助力非洲一体化和现代化事业步入快车道。中国愿同非洲各国一道，探索既符合各自国情、保持自身独立性，又能实现共同发展繁荣的有效路径，携手迈向现代化。

　　中国是世界上最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆。当前国际形势下，中国和非洲比以往任何时候都更需要加强团结合作。双方将坚持弘扬国际关系基本准则，反对一切形式的霸权主义和强权政治，反对干涉别国内政，维护发展中国家共同利益。“中国是伟大的国家，任何国家、任何势力都不可能阻止中国前进的脚步”“世界上只有一个中国，台湾是中国一部分”“坚定奉行一个中国原则，支持中国早日实现国家统一”……许多非洲国家以及非洲联盟近日纷纷重申恪守一个中国原则，坚定支持中方维护国家主权和领土完整，支持中国统一大业。中国支持非洲成为世界政治、经济、文明发展的重要一极，愿以自身新发展为非方提供新机遇。中国是第一个明确表态支持非盟加入二十国集团的国家，坚定维护国际公平正义，坚定支持非洲提升国际地位和话语权，充分彰显中非友好合作精神。多哥总统福雷表示，非洲人民需要中国这样的朋友，照顾非洲实际，倾听非洲诉求，从不将自己意志强加于人。

　　无论形势如何发展，相互尊重、相互理解、相互支持、相互帮助始终是中非友好的底色和主线。中国将一如既往同非洲坚定站在一起，继承弘扬中非友好合作精神，支持非洲加快自主发展，推动中非合作提质升级，让更多中非合作成果惠及非洲各国，为推动构建高水平中非命运共同体作出新的更大贡献。

　　《 人民日报 》（ 2024年01月21日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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