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牙买加总理霍尔尼斯会见王毅

2024年01月21日05:27 | 来源：新华网
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新华社金斯顿1月20日电（记者赵凯）当地时间1月20日，牙买加总理霍尔尼斯在金斯顿会见到访的中共中央政治局委员、外交部长王毅，牙买加外交、财政、卫生、基础设施等多位政府内阁部长参加。

霍尔尼斯说，2009年我有幸接待时任中国国家副主席习近平访牙，2019年我又同习近平主席共同宣布将牙中关系提升为战略伙伴关系。请转达我对习近平主席的诚挚问候。中方在牙买加遇到困难时毫不迟疑伸出援手，有力支持了牙经济发展和民生改善，生动诠释了中国帮助发展中国家的真诚意愿。牙买加将继续坚定奉行一个中国政策，将牙中关系置于优先位置，致力于打造强有力的牙中战略伙伴关系。

王毅转达习近平主席的亲切问候，表示中方赞赏牙方坚定奉行对华友好政策，恪守一个中国原则，感谢牙方理解并支持中方维护核心利益。中国主张大小国家一律平等，尊重牙买加选择具有本国特色的制度和生活方式，支持牙方维护主权独立和民族尊严，在地区和国际事务中发挥更重要作用。

王毅表示，中牙共建“一带一路”成果丰硕，前景广阔。期待同牙方加强发展战略对接，扩大各领域合作，密切人文交流，夯实中牙友好民意基础。王毅介绍了中国的发展成就和百年目标，表示中国加快推进中国式现代化，愿为希望实现快速发展同时保持独立性的发展中国家提供有益借鉴，双方可分享治国理政经验，实现共同发展。

霍尔尼斯表示，中国式现代化为高质量发展树立了标杆。我亲眼见证了中国坚持平等原则、真诚对待中小国家，坚信中国将继续为应对全球性挑战发挥引领作用。

同日，王毅还同牙买加外长约翰逊-史密斯举行会谈。

(责编：卫嘉、白宇)

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