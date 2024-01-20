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越南河内中国文化中心举办“欢乐春节”校园庙会活动

2024年01月20日16:20 | 来源：人民网-国际频道
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人民网河内1月19日电 （记者杨晔）1月19日，越南河内中国文化中心与河内工业大学联合举办“迎春节·欢乐春节”校园庙会活动。河内中国文化中心主任陈运发，河内工业大学外语与旅游学院副院长黎巴峰，河内工业大学中文系主任琴秀才等中越两国嘉宾和师生代表200余人参加了活动。

陈运发（站立中间者）等中越两国嘉宾和师生代表在活动现场合影。人民网记者 杨晔摄

陈运发（站立中间者）等中越两国嘉宾和师生代表在活动现场合影。人民网记者 杨晔摄

陈运发在致辞时表示，中越两国文化相近，习俗相通。今天大家欢聚一堂共迎春节，欢迎越南老师、同学们去中国学习交流。祝愿中越传统友谊结出更多硕果。

黎巴峰在致辞中说，河内工业大学外语与旅游学院培养了大量中文专业和中国学专业毕业生，成为推进中越两国文化、经贸等领域合作关系的中文人才。希望未来两国高校深化合作，为中越友好事业贡献力量。

在本次“迎春节·欢乐春节”校园庙会活动上，举办了书法、绘画、歌舞表演、中越成语猜灯谜、春节文化问答、中越传统服饰展示、茶艺、包饺子等文化体验活动。活动现场气氛热烈，充满欢声笑语。通过此次活动展示了中越两国传统文化，增进了两国青年教师学子的文化交流与互鉴。

(责编：艾雯、常红)

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