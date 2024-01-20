人民网巴西利亚1月19日电 （记者邵世均）当地时间1月19日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在巴西利亚会见巴西总统首席特别顾问阿莫林。

阿莫林表示，巴中全面战略伙伴关系超越双边范畴，成为国际格局中的重要平衡因素，有利于世界和平稳定。面对当今世界的变局乱局，巴西愿同中方进一步加强战略沟通协调，将巴中全面战略合作提升到新高度。巴西坚定支持中方在台湾问题上的立场，将继续恪守一个中国原则，这是两国建交50年来巴西历届政府的高度共识，不会改变。

王毅说，巴西是首个同中国建立战略伙伴关系的发展中国家和首个将双边关系提升为全面战略伙伴关系的拉美大国。两国利益紧密融合，各领域合作长期走在中拉合作前列，发挥了重要引领作用。感谢巴方坚定支持中方维护核心利益，这充分彰显了中巴全面战略伙伴的应有之义。我们愿以中巴建交50周年为契机，同巴方深化各领域、各方向合作，加强发展战略对接，构建中巴命运共同体。

王毅表示，世界进入新的动荡变革期，不确定性不稳定性进一步上升。中巴作为独立自主的新兴大国，首先要办好自己的事，同时要加强团结合作，锚定共同目标，展现大国担当，成为多极体系中的重要稳定力量。我们支持巴西在国际和地区事务中发挥更大作用，愿同巴方一道，加强战略协作，更有力维护发展中国家共同利益，更有效应对全球性挑战。

双方还就加强联合国、金砖、中拉合作，探讨开展南方共同市场等次区域合作等交换了意见。

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