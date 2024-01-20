卞卓丹

新华社巴西利亚1月19日电（记者卞卓丹）当地时间1月19日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在巴西利亚同巴西外长维埃拉共同主持中巴第四次外长级全面战略对话。

王毅说，中巴关系经受了国际形势复杂变化考验。双方启动外长级全面战略对话十年来，互信更牢固、沟通更深入，各领域合作展现更广阔前景。双方在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解支持，为中巴关系健康稳定发展提供了坚实保障。中方始终将中巴关系放在外交全局和对拉外交的重要位置，支持巴西推进国家发展、民族振兴，愿同巴方一道，以中巴建交50周年为契机，加强发展战略对接，拓展合作新领域、挖掘新潜力，为中巴全面战略伙伴关系注入新动力、开辟新前景。

维埃拉表示，得益于两国元首的牢固互信和战略指引，巴中关系实现长足发展。巴中互利合作规模大、质量高、发展快、领域广，为两国发展提供重要助力，给两国人民带来切实福祉。巴西将对华关系置于重要位置，一以贯之坚持一个中国原则，期待深化两国各领域合作，推动巴中关系迈上新高度。

双方就务实合作、国际形势、多边协作、热点问题等议题进行了深入沟通，达成广泛共识。

双方将加强高层往来，充分发挥中巴高委会、外长级全面战略对话等机制作用，尽快重启两国各领域对口磋商机制。

双方将支持彼此走符合本国国情的现代化道路，探讨共建“一带一路”同巴西“再工业化”和新版“加速增长计划”的战略对接，深化农业、能矿、基础设施、航天航空等传统领域合作，拓展互联互通、医疗卫生、绿色发展、数字经济、清洁能源、人工智能等新兴领域合作。

双方将办好建交50周年系列庆祝活动，推动人文交流全面恢复，夯实中巴友好民意基础。双方签署了相互给予签证便利的协定，以进一步扩大人员往来。

双方认为，中巴关系日益展现超越双边范畴的全球性影响，愿加强在联合国、二十国集团、金砖国家、世贸组织等框架内的战略协作，增强发展中国家发言权和代表性，捍卫新兴市场和发展中国家共同利益。中方支持巴西主办二十国集团领导人里约峰会，坚持全球治理正确方向，愿同巴西一道，推进平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化。

双方将推动政治解决热点问题，为促进和平发展作出中巴贡献。

双方一致认为中拉合作符合中拉共同利益，顺应时代进步潮流，愿进一步激活中拉合作，助力地区国家联合自强、加快发展振兴。

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