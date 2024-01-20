新华社摩纳哥蒙特卡洛1月20日电（记者高静）第46届蒙特卡洛国际马戏节19日在摩纳哥蒙特卡洛开幕，今年也是蒙特卡洛国际马戏节创立50周年。

来自中国、美国、法国、马来西亚、乌兹别克斯坦等十多个国家和地区的顶尖高手同台竞技，角逐马戏节最高奖项“金小丑”奖。

据了解，本届马戏节参演节目共28个，涵盖高空类、平衡类、滑稽类、驯兽以及马术等，将于23日举行颁奖典礼，马戏节表演将持续至28日。

历史上曾获得过一次“金小丑”奖、一次“银小丑”奖的武汉杂技团此次携创新节目《扬帆追梦·浪船》而来，在19日的开幕表演中博得满堂彩。武汉杂技团副团长陈健接受记者采访时表示，疫情过后，中国杂技重返国际舞台，希望让全世界再次看到中国杂技的魅力。

由江苏省杂技团选送的《炼——倒立技巧》将于20日登台，并将竞逐第11届“新一代”国际青少年马戏节最高奖。

蒙特卡洛国际马戏节由摩纳哥已故国家元首兰尼埃三世亲王于1974年创立，是国际马戏界顶尖赛事之一，被誉为马戏界的“奥斯卡”。“新一代”国际青少年马戏节是由摩纳哥王室创办的第二个国际马戏节，与蒙特卡洛国际马戏节同期举行。

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