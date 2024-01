周三,中国国家统计局发布数据显示,中国顶住外部压力,克服内部困难,2023年全年国内生产总值(GDP)同比增长5.2%,高于年初确定的5%左右的预期目标。

正如中国国务院总理李强周二在世界经济论坛2024年年会上所说,中国在没有采取“大规模刺激”的情况下实现经济目标,反映出中国“长期发展的基础良好、坚实”。

同时,中国政府也注意到,应进一步提振市场对中国经济长期发展的信心。1月16日上午,省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班在中央党校(国家行政学院)开班。会议强调,要推动金融高质量发展,加快构建中国特色现代金融体系。

中国将加快建设金融强国,着力防范化解金融风险特别是系统性风险,加强境内外金融市场互联互通。这充分展现出党中央引领中国金融市场走出当前困境、走向可持续发展之路的决心。

去年中国取得的经济成果来之不易,应客观看待。2023年,全球经济低迷,国际格局复杂演变,地缘政治冲突频发,外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升。国内周期性、结构性矛盾比较多,自然灾害频发。

中国经济顶住外部压力,克服内部困难,面对挑战,经济持续回升向好,展现出增速较高、就业平稳、物价较低、国际收支基本平衡的特点。整体而言,中国经济主要预期目标圆满实现,高质量发展扎实推进,经济基础更牢、底气更足、动力更强、质量更优。

同时也要看到,中国经济发展任务艰巨繁重,仍面临一些困难和挑战。中国要统筹推进高质量发展和高水平安全,推动产业结构转型升级,加大宏观调控力度,有效增强经济活力,防范化解各类风险。

在此过程中,各级领导干部应采取有效措施,稳定和提升预期,进一步巩固和推进经济回升向好势头。

本文编译自《中国日报》1月18日社论

原标题:Actions must be taken to lift confidence as economy on healthy growth trajectory

