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和评理｜巩固向好态势，让中国经济基础更牢、动力更强

2024年01月20日09:55 | 来源：中国日报网
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周三，中国国家统计局发布数据显示，中国顶住外部压力，克服内部困难，2023年全年国内生产总值（GDP）同比增长5.2%，高于年初确定的5%左右的预期目标。

正如中国国务院总理李强周二在世界经济论坛2024年年会上所说，中国在没有采取“大规模刺激”的情况下实现经济目标，反映出中国“长期发展的基础良好、坚实”。

同时，中国政府也注意到，应进一步提振市场对中国经济长期发展的信心。1月16日上午，省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班在中央党校（国家行政学院）开班。会议强调，要推动金融高质量发展，加快构建中国特色现代金融体系。

中国将加快建设金融强国，着力防范化解金融风险特别是系统性风险，加强境内外金融市场互联互通。这充分展现出党中央引领中国金融市场走出当前困境、走向可持续发展之路的决心。

去年中国取得的经济成果来之不易，应客观看待。2023年，全球经济低迷，国际格局复杂演变，地缘政治冲突频发，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升。国内周期性、结构性矛盾比较多，自然灾害频发。

中国经济顶住外部压力，克服内部困难，面对挑战，经济持续回升向好，展现出增速较高、就业平稳、物价较低、国际收支基本平衡的特点。整体而言，中国经济主要预期目标圆满实现，高质量发展扎实推进，经济基础更牢、底气更足、动力更强、质量更优。

同时也要看到，中国经济发展任务艰巨繁重，仍面临一些困难和挑战。中国要统筹推进高质量发展和高水平安全，推动产业结构转型升级，加大宏观调控力度，有效增强经济活力，防范化解各类风险。

在此过程中，各级领导干部应采取有效措施，稳定和提升预期，进一步巩固和推进经济回升向好势头。

本文编译自《中国日报》1月18日社论

原标题：Actions must be taken to lift confidence as economy on healthy growth trajectory

(责编：艾雯、常红)

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