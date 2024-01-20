新华社阿克拉1月18日电（记者许正）日前，加纳智库非中政策咨询中心举办网络研讨会，围绕非中关系与合作等相关议题展开讨论。多位与会非中关系学者表示，中国与非洲多年来在很多领域展开务实合作，成效斐然，期待非中合作在2024年结出更多硕果。

南非约翰内斯堡大学非洲-中国研究中心主任戴维·蒙亚埃说，中国多年来用实际行动证明，非洲是中国重要的合作伙伴。中国的“一带一路”倡议与非洲联盟《2063年议程》高度契合，中国多年来加强对非洲投资和援助，为非洲基础设施的发展做出巨大贡献，使广大非洲人民受益。“我相信在2024年，非中将在基建和数字经济等领域展开更多合作，继续双方合作共赢之路。”

英国牛津大学中非关系研究员菲卡约·阿克雷多卢表示，近年来，非中合作中涌现出一批气候友好型项目，“这些项目规模不大，但十分环保，正是非洲所需要的。”

阿克雷多卢认为，非中在气候和环境领域合作所取得的成绩令人欣喜，她对2024年非中在这一领域的合作充满期待，“中国在对非合作中始终信守承诺，我相信一系列‘小而美’项目的落地将为非洲带来更多经济和环境效益。”

非中政策咨询中心执行主任保罗·弗林蓬在接受新华社采访时说，非中合作长盛不衰的主因之一是始终坚持以人为本，为非洲带来巨大的人才红利。中国不断加强对非技术援助和教育合作，为释放非洲大陆人口红利起到重要作用。

弗林蓬表示，2024年非洲大陆经济增长仍面临多重挑战，“期待非中能够携手共进，共同应对挑战，继续推动非洲取得更高经济增长，加速迈向现代化。”

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