新华社瑞士达沃斯1月19日电 在今年的世界经济论坛年会上，不少与会者表达了对当今世界诸多严峻风险和挑战的担忧。在论坛开幕前，从大西洋彼岸传来消息：美国前总统唐纳德·特朗普赢得2024年总统选举共和党首场初选。

1月15日，在瑞士达沃斯，人们走过世界经济论坛标识。当日，世界经济论坛2024年年会在瑞士达沃斯召开。本次年会主题为“重建信任”。新华社记者连漪 摄

国际金融协会主席蒂姆·亚当斯告诉美国消费者新闻与商业频道记者：“我今天走在达沃斯的路上，碰到的每一个问题都是‘他要回来了吗’。”

虽然特朗普本人远隔重洋，但关于他的讨论充斥着这个瑞士小镇。美国政治风险咨询公司欧亚集团总裁伊恩·布雷默说，大家都在谈论有关特朗普的话题，“你会看到每一位欧洲领导人无疑都感到极度恐慌”。

2018年，特朗普首次以美国总统身份参加这一主张全球化的论坛时，大力推销其“美国优先”及单边主义贸易理念，被不少与会者认为是世界面临的“新风险”。

美国《政治报》网站日前以《特朗普的“幽灵”笼罩达沃斯》为题刊文指出，达沃斯论坛的不少与会者担忧，如果再度入主白宫，特朗普可能会更加反对全球化。

路透社“热点透视”网站专栏作家彼得·拉森撰文指出，世界经济论坛希望通过本次年会探寻重振全球贸易的出路，但如果特朗普当选并如他宣称的那样采取加征关税的政策，那么“所有出路都会被堵死”。此外，他还指出，考虑到特朗普执政时期美国退出《巴黎协定》，应对气候变化的全球努力可能将再次受阻。而应对气候变化，也是近年来达沃斯论坛的主要议题之一。

部分跨国企业已经未雨绸缪。日本饮料制造商三得利总裁兼首席执行官新浪刚史说：“考虑到特朗普先前执政时发生的事情……我们不得不预计贸易问题将非常严重。”他表示，三得利正为其在美国的业务分配更多资源，以便能够保护自己免受贸易争端影响。

谈到特朗普当选对全球科技发展可能产生的影响，美国人工智能领域顶级专家吴恩达说，未来很难预测，但希望今后美国针对科学、技术、工程和数学专业学生的签证政策能更友好。

1月15日，在瑞士达沃斯，与会者参加世界经济论坛2024年年会。当日，世界经济论坛2024年年会在瑞士达沃斯召开。本次年会主题为“重建信任”。新华社记者连漪 摄

显然，特朗普在任期间推行的政策让欧洲人心有余悸，达沃斯的欧洲“常客”们对此感受尤深。尽管欧洲是美国传统盟友，但在特朗普执政时期，美国对欧盟钢铝产品、红酒等征收高额关税，宣称欧洲输美汽车威胁美国国家安全，这些做法令美欧关系严重下滑。

欧洲央行行长拉加德先前接受媒体采访时说：“如果我们想从历史当中吸取教训，那么看看特朗普之前任期的执政方式。这显然是个威胁。”她指出，仅在关税、应对气候变化和对北约的投入这三个领域，彼时的美国就与欧盟存在利益分歧。资产管理巨头贝莱德公司副主席菲利普·希尔德布兰德表示，如果特朗普当选，将对欧洲形成“根本性挑战”。他同时建议，欧洲应该抓住机会，减少对美国的依赖。

实际上，人们依然有理由相信，无论谁入主白宫，世界历史曲折前进的大逻辑不会改变。放眼整个世界，多极化不断发展，新兴市场和发展中国家群体性崛起，世界上绝大多数国家对开放合作的呼声更加强烈……这些积极的动能在推动世界继续向前，人类发展进步的大方向不会改变。

(责编：艾雯、常红)