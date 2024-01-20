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中美农业联委会第七次会议在华盛顿召开

2024年01月20日09:11 | 来源：新华网
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新华社华盛顿1月19日电（记者颜亮）当地时间1月18日上午，中国农业农村部部长唐仁健在华盛顿与美国农业部部长维尔萨克共同主持召开中美农业联委会第七次会议，重启中美农业合作机制，重申联委会是两国农业部门定期交流的重要渠道，承诺要倍加珍惜、精心呵护、稳定运行这一机制。双方围绕气候智慧型农业、粮食安全、民间交流、贸易便利化等坦诚深入交换意见。

唐仁健表示，在中美建交45周年之际，两国农业部门落实习近平主席与拜登总统旧金山共识，在华盛顿重启中断9年的联委会会议，这是中美农业关系史上具有里程碑意义的大事。中方愿与美方一道，务实推动中美农业合作不断迈出新步伐，合力稳定粮食和农业发展预期。

维尔萨克高度评价中国粮食连续多年稳定增长的发展成就，表示美方重视对华农业各领域合作，愿与中方在联委会机制下，照顾彼此关切，响应彼此活动，营造美中农业关系健康发展的良好氛围。

按照会议议程，唐仁健主持气候智慧型农业、粮食安全、民间交流等合作议题，维尔萨克主持贸易便利化议题。双方达成在联委会机制下设立粮食安全和营养健康工作组共识。

当天下午，唐仁健出席与美农业商协会和企业代表对话会并发表主旨演讲。对话会由美中贸易全国委员会会长艾伦主持，美国科恩集团董事长兼首席执行官科恩等11位代表发言。会前，唐仁健会见艾伦和科恩。

在美期间，唐仁健还应约会见美国贸易代表办公室首席农业谈判代表麦卡利普。

(责编：艾雯、常红)

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