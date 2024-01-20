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巴基斯坦决定对话解决对伊朗关系“小问题”

2024年01月20日09:09 | 来源：新华网
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新华社伊斯兰堡1月19日电（记者蒋超）巴基斯坦总理办公室19日发表声明说，巴国家安全委员会当天召开会议，决定通过对话和外交方式同伊朗相互克服“小问题”。

声明说，会议由巴看守政府总理卡卡尔组织召开，巴防长、外长等内阁部长以及巴参谋长联席会议主席、陆海空军参谋长和情报部门负责人出席。会议认为，根据睦邻友好关系的原则，巴基斯坦同伊朗将能够通过对话和外交方式相互克服“小问题”，为进一步深化两国历史关系铺平道路。

声明说，会议肯定了巴军方对无端和非法侵犯巴主权的行为所作出的专业、精确和相称的反应，表示伊朗是巴基斯坦睦邻友好的伊斯兰国家，两国现有的多种沟通渠道应相互利用起来，从维护地区和平与稳定的大局出发，解决彼此安全关切。会议重申，巴决心以铁腕手段应对一切形式的恐怖主义威胁。

当天稍早时，巴基斯坦外交部发表声明说，巴基斯坦外交部长吉拉尼当天与伊朗外交部长阿卜杜拉希扬通电话，双方一致同意缓和局势。

伊朗塔斯尼姆通讯社16日晚报道，恐怖组织“正义军”在巴基斯坦境内的2个重要据点当天被导弹和无人机摧毁。巴基斯坦外交部17日凌晨发表声明说，伊朗无端侵犯巴领空导致2名儿童死亡、3名女孩受伤，巴方对此强烈抗议与谴责。巴基斯坦外交部同日宣布召回该国驻伊朗大使。

巴基斯坦外交部18日发表声明说，巴方当天上午袭击了伊朗锡斯坦－俾路支斯坦省的“恐怖分子”藏身处，打死多名“恐怖分子”。伊朗外交部当天召见巴基斯坦驻伊朗临时代办，对巴方袭击表示抗议并要求巴方作出解释。

(责编：艾雯、常红)

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