邓仙来

新华社华盛顿1月19日电（记者邓仙来）据美国白宫19日消息，美军当天“成功”打击了也门胡塞武装目标。

美国国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比19日在白宫例行记者会上说，当天早些时候，美军“成功”打击了也门境内胡塞武装目标，摧毁了“正准备发起袭击”的三个反舰导弹发射器。这是过去一周来美军第四次对胡塞武装目标发动“先发制人”的打击。

柯比说，美国中央司令部稍晚将公布此次打击行动的详情。此次打击行动属“自卫”性质，同时为往来该地区国际水域的军舰和商船创造更安全的通行环境。

美国中央司令部早前在社交媒体上发布消息说，隶属该司令部的美军部队18日打击并摧毁了也门境内胡塞武装使用的两枚反舰导弹。消息说，美军发现这两枚导弹瞄准红海南部水域并准备发射，对该地区商船和美海军船只构成“迫在眉睫的威胁”。

自新一轮巴以冲突爆发以来，也门胡塞武装使用无人机和导弹多次袭击红海水域目标。美国和英国1月12日起连续对也门胡塞武装目标发动空袭，造成多人死伤。一些国家对美英两国的行动表示谴责，认为这是对也门主权的侵犯，会加剧地区紧张局势。

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