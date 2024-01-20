新华社伊斯兰堡1月20日电（记者蒋超）巴基斯坦看守政府总理卡卡尔19日说，通过采取措施恢复巴基斯坦与伊朗关系符合两国利益。

巴基斯坦总理办公室当晚发表声明说，卡卡尔在当天主持内阁会议时作出上述表态。卡卡尔说，巴基斯坦热爱和平、尊重法律，愿寻求同所有国家，特别是邻国建立友好合作关系。巴基斯坦与伊朗关系历史悠久、相互友爱，是拥有友好合作关系的兄弟国家，通过采取措施将两国关系恢复到1月16日之前的状态符合两国利益。巴方欢迎并将回应伊方为此采取的一切积极措施。

卡卡尔当天还主持召开了巴国家安全委员会会议，会议决定通过对话和外交方式同伊朗相互克服“小问题”。巴外交部同日发表声明说，巴基斯坦外长吉拉尼当天与伊朗外长阿卜杜拉希扬通电话，双方一致同意缓和局势。

伊朗塔斯尼姆通讯社16日晚报道，恐怖组织“正义军”在巴基斯坦境内的2个重要据点当天被导弹和无人机摧毁。巴基斯坦外交部17日凌晨发表声明说，伊朗无端侵犯巴领空导致2名儿童死亡、3名女孩受伤，巴方对此强烈抗议与谴责。巴基斯坦外交部同日宣布召回该国驻伊朗大使。

巴基斯坦外交部18日发表声明说，巴方当天上午袭击了伊朗锡斯坦－俾路支斯坦省的“恐怖分子”藏身处，打死多名“恐怖分子”。伊朗外交部当天召见巴基斯坦驻伊朗临时代办，对巴方袭击表示抗议并要求巴方作出解释。

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