新华社瑞士达沃斯1月19日电（记者陈斌杰 康逸）为期5天的世界经济论坛2024年年会19日在瑞士达沃斯落下帷幕。众多与会人士呼吁重建信任，携手应对全球不确定性的挑战。

世界经济论坛总裁布伦德当天在闭幕式上致辞说，全球面临严峻且复杂的挑战，气候变化、经济韧性不足、安全局势恶化等问题跨越地域界限，影响所有人。这些问题无法“单独”解决，合作应对挑战的基础是信任。

布伦德表示，本次年会在气候变化、性别平等、人工智能发展、能源转型等方面取得了进展。在碎片化和两极分化日益加剧的背景下，本次年会为促进对话、合作和以行动为导向的伙伴关系作出了贡献。

世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布表示，必须重建对未来的信任，对克服挑战能力的信任，最重要的是对彼此的信任，“信任是对行动、信念和希望的承诺”。

本次年会15日在达沃斯开幕，主题为“重建信任”，其间举办了450多场会议和研讨会。年会汇聚全球近3000名政界、商界、学界和媒体代表，着重探讨在分裂的世界中实现安全与合作，为新的时代创造增长和就业，人工智能推动经济社会发展，实施长期气候、自然与能源战略等四大议题。

总部位于瑞士日内瓦的世界经济论坛是以研究和探讨世界经济领域存在的问题、促进国际经济合作与交流为宗旨的非官方国际性机构。其前身是1971年由施瓦布创建的“欧洲管理论坛”。1987年，“欧洲管理论坛”更名为“世界经济论坛”。

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