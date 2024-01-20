新华社东京1月20日电（记者钱铮 张伊伊）日本小型登月探测器SLIM20日凌晨在月球表面着陆，但太阳能电池出现故障，无法发电。

日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）的直播画面显示，东京时间20日零时（北京时间19日23时）左右，绕月轨道上的探测器开始执行降落任务。约20分钟后，画面显示探测器完成垂直下降，进入着陆模式。

在凌晨2时许开始的记者会上，JAXA理事长山川宏说，确认SLIM于东京时间20日零时20分（北京时间19日23时20分）在月球表面着陆。JAXA宇宙科学研究所所长国中均随后表示，探测器着陆后能正常和地面通信，也能正确接收地面的指令并且有所反应，但太阳能电池不能发电，探测器依靠搭载的电池运行。不过，搭载的电池只能持续几个小时，他们将优先让探测器将着陆时获得的数据传回地球。另外，还需要一段时间才能判断SLIM是否实现误差100米以内的精准着陆。

SLIM预定的着陆点位于月球赤道南侧一处小型环形山附近。本次探测器登月的主要任务是验证精准着陆技术，以应用于将来的月球探测任务，以及比月球着陆条件更严苛的行星探测任务。

SLIM没有携带月球车，但携带了一个超小型变形机器人，可在月面移动拍摄。据国中均介绍，这个变形机器人和另一个小型探测仪已确认成功从SLIM探测器分离。

SLIM原计划登月成功后使用其搭载的光谱相机分析来自月幔的岩石组成成分，借此探索月球的起源。但国中均表示，相机只能在有电的情况下工作。

SLIM的长宽高分别约为2.7米、1.7米和2.4米，不含推进剂的质量约为200千克。它于2023年9月7日发射升空，是日本第三个挑战登月的探测器。此前，JAXA的日本首个登月探测器因未能与地面建立通信而放弃实施登月探测任务，日本民间企业“i太空公司”的月球着陆器则因偏离着陆地点而坠毁在月球表面。

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