新华社河内1月19日电（记者孙一 胡佳丽）中国驻越南大使馆18日在河内举行庆祝中越建交74周年招待会。越共中央委员、政府副总理陈流光等越南党政军地方14名副部级以上领导及各界友好人士、在越中资机构和留学生代表等400多人出席。

中国驻越南大使熊波致辞表示，中越是山水相连、唇齿相依的好邻居、好朋友，志同道合、命运与共的好同志、好伙伴，双方在争取国家独立和民族解放的斗争中长期并肩战斗、相互支持，在探索符合本国国情的社会主义道路和各具特色的现代化道路上互学互鉴、携手并进，共同创造经济高速发展和社会长期稳定奇迹，共同展现社会主义制度优势和光明前景，共同创造人类文明新形态。

熊波指出，中方愿同越方以贯彻落实两党最高领导人战略共识为主线，聚焦政治互信更高、安全合作更实、务实合作更深、民意基础更牢、多边协调配合更紧、分歧管控解决更好，持续深化提升两国全面战略合作，推动各领域交往合作提质升级加速，推动中越命运共同体建设早日落地生根、开花结果。

陈流光致辞表示，越中是山水相连的友好邻邦，两国传统友谊源远流长。建交74年来，双方并肩携手、相互支持，为各自民族解放革命和社会主义建设事业成功作出贡献。两国老一辈领导人亲手缔造和精心培育的传统友谊，应不断得到继承、维护和发扬。越南始终将发展对华关系视为客观要求、战略选择和头等优先，坚定奉行一个中国政策，支持中国发展壮大并在国际社会扮演日益重要角色。

陈流光指出，在当前国际地区形势复杂演变背景下，越方愿同中方一道，赓续两国传统友谊，贯彻高层重要共识，推动越中构建具有战略意义的命运共同体不断走深走实，为两国人民带来实实在在的利益，为人类和平与进步事业作出更大贡献。

招待会气氛友好热烈，来宾纷纷对中越各领域交流合作进展表示祝贺，祝愿两国友谊世代相传、万古长青。

(责编：白宇、卫嘉)