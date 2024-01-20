新华社伊斯兰堡1月19日电（记者蒋超）巴基斯坦外交部19日发表声明说，巴基斯坦外交部长吉拉尼当天与伊朗外交部长阿卜杜拉希扬通电话，双方一致同意缓和局势。

声明说，吉拉尼在通话中表示，巴基斯坦和伊朗拥有“密切的兄弟关系”，巴方希望本着互信与合作精神同伊方展开合作。吉拉尼强调，尊重主权与领土完整必须是双方合作的基础。

声明说，两国外长一致同意缓和局势，并一致认为两国应在反恐及共同关心的其他事务上加强工作层面的合作和密切协调。双方还讨论了两国大使返回各自驻在国首都的问题。

伊朗塔斯尼姆通讯社16日晚报道，恐怖组织“正义军”在巴基斯坦境内的2个重要据点当天被导弹和无人机摧毁。巴基斯坦外交部17日凌晨发表声明说，伊朗无端侵犯巴领空导致2名儿童死亡、3名女孩受伤，巴方对此强烈抗议与谴责。巴基斯坦外交部同日宣布召回该国驻伊朗大使。

巴基斯坦外交部18日发表声明说，巴方当天上午袭击了伊朗锡斯坦－俾路支斯坦省的“恐怖分子”藏身处，打死多名“恐怖分子”。伊朗外交部当天召见巴基斯坦驻伊朗临时代办，对巴方袭击表示抗议并要求巴方作出解释。

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