新华网吉隆坡1月19日电（记者毛鹏飞）“温暖迎春 共庆中国年”系列活动启动仪式17日在吉隆坡举行。中国驻马来西亚大使欧阳玉靖出席仪式并致辞。在马中资企业、留学生、教师、侨胞等50余位各界代表参加。

1月17日，马来西亚吉隆坡，“温暖迎春 共庆中国年”系列活动启动仪式在中国驻马来西亚大使馆举行。中国驻马来西亚大使欧阳玉靖（中）向出席活动的代表发放春节暖心包。张纹综 摄

欧阳玉靖向出席活动的代表转达党和国家对在马中国同胞的温暖牵挂和关心关爱，感谢大家为中马友好关系发展作出的贡献。新的一年，他希望大家以中马建交50周年为契机，继续为促进中马两国友好交流合作作出更大贡献。中国大使馆将一如既往为大家提供热情、规范的服务。

启动仪式上，欧阳玉靖向出席代表发放了春节包。代表们纷纷表示，大使馆已连续四年发放春节包，让在马中国同胞切实感受到了党和国家的关心关怀，愿继续为中马友谊大厦添砖加瓦。

仪式之后，欧阳玉靖率队赴吉隆坡银禧老人院看望在那里安度晚年的华裔老人并送上春节包、温暖包，表达中华民族尊老敬老的优良传统。欧阳玉靖一行还前往吉隆坡的唐人街——茨厂街走访商铺，递上暖心的春节包。

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